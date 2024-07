Fallece a los 48 años Adrián Olivares, ex integrante de Menudo

El 8 de julio falleció a los 48 años Adrián Olivares, ex integrante del grupo musical Menudo. Fue el único mexicano que formó parte de la popular boy band, con la que grabó tres álbumes; hasta el momento se desconocen las causas de su deceso.

Los ex Menudos aseguran que la serie ‘Súbete a mi Moto’ está muy alejada de la realidad

Robert Avellanet, quien formó parte de la alineación en la que estuvo Olivares, publicó en su cuenta de Instagram una fotografía de su amigo y escribió: “¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos hermano. RIP Adrián”. El cantante Sergio Blass también recordó a Adrián, con el mensaje: “Vuela alto hermanito y mucha fortaleza para tu familia. Siempre fuiste maduro para tu edad y tu carisma inigualable. Siempre serás de los buenos y por siempre vivirás en nuestro”.

Desliza para ver todas las fotos

Revelan de qué murió Ray Reyes, exintegrante del grupo Menudo

Adrián Olivares era hermano de la actriz Karla Souza, y se integró a Menudo a mediados de 1990, cuando tenía 14 años. Grabó tres álbumes con el grupo: No Me Corten El Pelo, Detrás De Tu Mirada y 15 Años, que generaron éxitos como “Me Sigue Pareciendo Frío”, “Y Tú Que Ni Te Fijas” y “Búscame”. La boy band mantenía una política en la que los integrantes salían al cumplir cierta edad, y Olivares se alejó de la vida pública desde mediados de los años 90.

Una de sus últimas apariciones fue en “Menudo: Forever Young”, un documental de la plataforma MAX en el que ex integrantes del grupo hablaban de sus experiencias con Edgardo Díaz, creador de la boy band. La revista TVNotas informó que Adrián se habría sometido a una operación en la que hubo complicaciones, pero eso no ha sido confirmado de manera oficial. Silvia Campos, ex integrante de Timbiriche y quien fue novia de Olivares, también lo recordó en sus redes sociales: “Siempre siempre vivirás en mi corazón, tuve la fortuna de compartir contigo un amor tan bonito, fuiste un gran hombre, cantante, hijo, hermano, amigo pero sobre todo un GRAN GRAN papá. Que tu camino esté lleno de luz”. 🌟

Sigue leyendo: