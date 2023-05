Hermano de Ray Reyes habla de los abusos de los que fue víctima su hermano mientras estuvo en Menudo

El hermano de Ray Reyes, uno de los integrantes de la tercera generación de Menudo y quien falleciera en 2021, fue invitado al programa de Telemundo para contar detalles sobre la nueva serie de Peacock, ‘Menendez + Menudo: Boys Betrayed’, que une uno de los casos criminales más famosos de los Estados Unidos, con las acusaciones de abuso sexual de un exmiembro de la ‘boyband’.

Raúl Reyes conoció tanto a Edgardo Díaz, manager de la banda, como a José Menéndez, quien fue asesinado junto con su esposa por sus hijos Lyle y Erik en 1996, y era el CEO de la compañía disquera RCA en la época en la que Menudo estuvo activo.

El también cantante reveló que su hermano le contó que en ocasiones le hicieron comentarios inapropiados e insinuaciones sexuales, por ejemplo, “cómo vas a saber que no te gusta si no lo has probado”, en su paso por la banda.

Además, relató lo inusual que se les hizo el ingreso de Roy Roselló, ya que no tuvo que hacer ningún casting para formar parte del grupo. Además, mencionó que Edgardo Díaz siempre estaba con él y siempre se quedaba con él durante los viajes.

También contó que su papá fue la principal razón por la que Ray estuvo únicamente dos años en Menudo, pues él le llevaba comida a los chicos de la banda y paraba todo cuando pasaban demasiadas horas trabajando, por lo que se convirtió en un problema para la producción. Además, aseguró que su hermano fue agredido físicamente por Díaz y que en una ocasión le respondió.

‘Menendez + Menudo: Boys Betrayed’ explora la posibilidad de que dos casos que en apariencia no tienen relación pudieran tener más cosas en común de lo que cualquiera pensaría. Pues a través del testimonio de Roy Roselló, quien asegura que tanto Edgardo Díaz como José Menéndez lo agredieron sexualmente, se busca probar que los alegatos de Lyle y Erik, quienes dijeron que asesinaron a sus padres por sufrir de abusos por años, podrían estar fundamentados.

Sigue leyendo:

• Los ex Menudos aseguran que la serie ‘Súbete a mi Moto’ está muy alejada de la realidad

• Entre música y anécdotas, los Menudo despiden a Ray Reyes

• Revelan de qué murió Ray Reyes, exintegrante del grupo Menudo