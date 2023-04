Ex Menudo, Roy Roselló, asegura que fue violado por el padre de los hermanos Menéndez

No es un secreto que de un tiempo para acá el grupo Menudo ha sido objeto de algunos escándalos sobre todo de abuso sexual. Ahora uno de sus integrantes en la época de los ’80, Rosy Roselló, ha declarado que el padre de los hermanos Menéndez, Alfonso Méndez, lo drogó y violó cuando tenía 14 años.

En el show “Today” se revelaron algunos de los momentos que se podrán ver en la docuserie que saldrá por Peacock, la plataforma de streaming de NBCUniversal que se estrena el 2 de mayo “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”. Se trata de una investigación que iniciaron los periodistas Robert Rand y Nery Ynclan. En la misma, el ex Menudo Roy Roselló acusa al padre de Lyle y Erik Menéndez, Alfonso Menéndez de abusar sexualemnte de él.

“Ése es el hombre aquí que me violó. Ése es el pedófilo”, se ve decir a Roselló en un clip que presentó “Today”. Se refería al ex gerente de Menudo. Mismo que fue asesinado junto con su esposa Kitty Menéndez a tiros a manos de sus hijos mientras se encontraban en su mansión en Beverly Hills en 1989.

Quiénes son los hermanos Menéndez

En 1996 declararon culpables a Lyle y Erik Menéndez por homicidio en primer grado. Durante el juicio admitieron haber cometido el crimen y alegaron que fue en defensa propia por años de abusos sexual de sus padres.

¿Sabes quiénes son los hermanos Menéndez? pic.twitter.com/LtOcNoict8 — People En Español (@peopleenespanol) January 26, 2017

Dijeron que al confrontar a su padre Alfonso Menéndez por lo hechos, el mismo los amenazó de muerte y que lo hicieron por eso. Como nunca pudieron mencionar un testigo de estos abusos y tampoco llevaron a corte a uno, se les condenó a cadena perpetua en una corte en Los Ángeles.

La declaración del ex Menudo y los hermanos Menéndez

El hecho que Roy Roselló hable de que también fue abusado sexualemente por Alfonso no es que hace impunes a Lyle y a Erik, pero su nueva defensa dice que sí representa una pequeña esperanza.

La historia del documental se centra en el abuso sexual que sufrió el ex Menudo y cómo fue ese encuentro con uno de los gerentes de la banda de jóvenes más importante de Latinoamérica en ese momento. View this post on Instagram A post shared by Victoria 💕 (@menudomania_foreverfan)

El tío de los hermanos Menéndez, Milton Andersen, dice que la declaración del ex Menudo es una mentira y que deben permanecer encarcelados por haber matado a sangre fría a sus padres.

Habrá que esperar que se estrene “Menendez + Menudo: Boys Betrayed” a ver qué otras revelaciones dará Roselló y si esto realmente llega a tiempo en el caso de los hermanos Menéndez.

Hace un tiempo, Roy Roselló habló de otros directivos de Menudo que habían abusado de él. Edgar Díaz fue uno de ellos, según declaraciones en las que también reveló que había intentado suicidarse más de cinco ocasiones. Hoy en día es un pastor dedicado a una vida espiritual. View this post on Instagram A post shared by 𝗥𝗢𝗬 𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘𝗟𝗟𝗢 (@roy_rossello_missionario)

