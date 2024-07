Gobernadora de Michigan, a quien ubican como posible reemplazo de Joe Biden, le refrenda su apoyo

Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, y cuyo nombre recientemente cobró mayor notoriedad al ser mencionada entre los aspirantes que —hipotéticamente— podrían reemplazar a Joe Biden como candidato presidencial demócrata, respaldó al mandatario para continuar adelante con sus aspiraciones de reelegirse al frente de la Casa Blanca.

Entre las alternativas que, hipotéticamente, estarían disponibles para entrar en la boleta electoral como sustitutos del presidente, figura el nombre de Gretchen Whitmer, la abogada que liga su segundo periodo al frente del gobierno de su estado natal y, además, con un buen índice de aprobación hacia su desempeño.

Sin embargo, durante su participación como invitada en el programa “Good Morning America” trasmitido por la cadena de televisión ABC News, donde presentó su libro “True Gretch”, la demócrata de 52 años optó por la mesura y en lugar de hablar de los logros de su administración, se dedicó a elogiar el trabajo de Joe Biden al frente del gobierno federal.

“No preveo ningún cambio en esta carrera, y el presidente, así como la vicepresidenta, tienen todo mi apoyo. Creo que lo que hemos visto del presidente es un entusiasmo por salir y estar presente recorriendo todo el país.

Considero que ha demostrado que tiene energía y está listo para afrontar esto”, expresó.

Varios analistas contemplan a Gretchen Whitmer como una carta demócrata adecuada para relevar a Biden como candidato presidencial. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Bajo la óptica de Gretchen Whitmer, tanto Joe Biden como Kamala Harris han estado a la altura de las necesidades de los ciudadanos y pueden vencer al republicano Donald Trump en las elecciones del 5 de noviembre.

“Han cumplido con el pueblo estadounidense. Hemos visto un renacimiento de la industria manufacturera, impulsado por las inversiones de Kamala Harris y Joe Biden en los trabajadores y la industria estadounidenses. Las empresas están invirtiendo en Estados Unidos”, enfatizó.

Cuestionada acerca de los resultados de algunas encuestas, donde Joe Biden presuntamente se habría rezagado todavía más con respecto a Donald Trump, la gobernadora de Michigan, les pidió a los ciudadanos no dejarse llevar por los sondeos, pues todavía restan varios meses por delante antes de arrancar las votaciones.

“Como ya le he dicho a la gente, no se apresuren cuando vean en una encuesta que estamos dos puntos por debajo, y no celebren cuando estén dos puntos por encima. Póngase manos a la obra y trabaje”, concluyó.

