Jennifer Lopez captada en bicicleta con su anillo de matrimonio: ¿reconciliación a la vista? (FOTOS)

En medio de rumores de una separación entre Jennifer Lopez y su esposo, el actor Ben Affleck, la famosa cantante fue vista con su anillo de matrimonio puesto.

La protagonista de “Atlas” pasó el fin de semana en los Hamptons junto a sus amigos y sus hijos, y aunque los paparazzi no la perdieron de vista ni un solo segundo, en ningún momento apareció Affleck. Entre las diversas fotos captadas, unas imágenes de Lopez montando en bicicleta muestran que aún lleva su anillo de compromiso y su argolla de matrimonio, lo que podría llevar a muchos a deducir que los rumores de separación son infundados.

Lopez, de 54 años, quien fue vista dando un paseo en bicicleta con amigos, pasó el fin de semana del 4 de julio lejos de Affleck, también de 54 años, quien, según varias fuentes, permaneció en Los Ángeles con su familia.

La fundadora de Delola Cocktails fue fotografiada por paparazzi, que no la han dejado en paz desde que surgieron los rumores de separación, llevando un look deportivo con una sudadera negra, pantalones blancos, tenis blancos, gafas de sol y sus emblemáticos aros grandes. En su mano izquierda se pueden ver su anillo de compromiso, un diamante verde, y la argolla de matrimonio. ¿Sería esta su manera de enviar un mensaje indirecto de que no se está divorciando?

En las fotos, se ve a La Diva del Bronx, bien acompañada del famoso coach de voz Stevie Mackey y una tercera persona.

Jennifer Lopez sale a dar un paseo en bicicleta con amigos en los Hamptons una hora después de que un jefe de bomberos del Departamento de Bomberos de Southhampton fuera visto saliendo de su casa. Crédito: Grosby Group

Mackey, conocido por su trabajo durante diez temporadas en el programa “The Voice” y por entrenar las habilidades vocales de artistas como Lenny Kravitz y Fergie, también es el entrenador vocal de la intérprete de “Let’s get loud”. En 2019, Mackey viajó con el equipo de Lopez como su entrenador de voz durante la gira de verano “It’s My Party”.

Mackey y Lopez se conocieron en los American Music Awards de 2014, y hoy en día mantienen una relación cercana. Tanto es así que él subió una foto de ambos tomada durante su paseo en bicicleta.

Con emojis de bicicletas, girasoles y flores de lavanda, el subtítulo decía: “Buenos tiempos, buenos amigos, buenas llantas 🚲🌻🪻”.

En la foto, la Diva del Bronx dirige una mirada seductora a la cámara, con las manos descansando a los costados, exhibiendo el enorme diamante en su mano izquierda.

J.Lo no se quita el anillo

El 4 de julio, la cantante subió una foto a su Instagram deseándole a sus fanáticos un feliz Día de la Independencia estadounidense. Sonriente y vestida con un look clásico de camisa de botones y pantalones kaki, Lopez aparece sentada sobre una baranda de madera con un campo lleno de lavanda detrás de ella.

Nuevamente, en su mano izquierda, se ve su anillo.

Por otro lado, el 5 de julio, durante un paseo por Bridgehampton, Lopez fue vista luciendo una pulsera de dijes dorados, uno de ellos con la letra “B”, lo que sería una referencia a la inicial del primer nombre de su esposo.

La cantante fue sorprendida por los fotógrafos mientras disfrutaba de un día de compras junto a su manager, Benny Medina.

Jennifer López con su manager Benny Medina pasa un día de compras el día después del 4 de julio en Bridgehampton. Crédito: Grosby Group

¿Que ha pasado con la relación de la pareja?

A pesar de que J.Lo sigue llevando su anillo de matrimonio, los rumores de un inminente divorcio persisten, con informes que sugieren problemas en su relación desde hace meses.

La pareja reavivó su romance y se casó en julio de 2022, renovando sus votos en agosto del mismo año. Sin embargo, en junio, comenzaron a surgir rumores de una posible separación cuando los fanáticos notaron que no se les había visto juntos en público durante más de un mes.

Jennifer Lopez fue vista de compras con su hijo Emme y amigos, incluyendo a su manager Benny, en Sag Harbor, Hamptons, Nueva York. Crédito: Grosby Group

Desde entonces, han hecho varias apariciones juntos, incluyendo las celebraciones de graduación de los hijos de Affleck, Violet y Samuel, fruto de su relación con la actriz Jennifer Garner.

El mes pasado, la pareja puso en venta su mansión de Bel Air, valorada en 60 millones de dólares. La revista Hello!, informó que también comenzaron a vender las obras de arte de la propiedad.

Según una fuente revelada a People, Affleck, se mudó de la casa antes de que Lopez regresara de un viaje a Italia y Francia. La pareja había mudado a la mansión en junio de 2023, marcando un nuevo capítulo en su relación antes de estos acontecimientos recientes.

Lopez y Affleck, que estuvieron comprometidos a principios de los 2000, se reencontraron en mayo de 2021, poco después de la ruptura de Lopez con el exbeisbolista Alex Rodríguez. En abril de 2022, Affleck le propuso matrimonio por segunda vez mientras ella tomaba un baño de burbujas.

Se casaron en Las Vegas, unos meses después, con sus hijos Max y Emme, los gemelos de Lopez con Marc Anthony, y Violet, Seraphina y Samuel, los hijos de Affleck y Garner, como testigos.