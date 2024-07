Kylian Mbappé admite superioridad de España en la Eurocopa 2024: “Jugaron mejor que nosotros”

La Selección de Francia se despidió este martes de la Eurocopa Alemania 2024 tras caer en las semifinales contra España (2-1) en un partido que de acuerdo con el capitán galo, Kylian Mbappé, fue bien ganado por el combinado español liderado por su joven figura, Lamine Yamal.

La nueva estrella del Real Madrid reconoció también que no estuvo a la altura de las expectativas para este torneo en el que tuvo que lidiar con una fractura de nariz en el estreno que pudo haber condicionado su desempeño a lo largo del campeonato del que se marcha con apenas un gol marcado.

“No sé si nos faltó mucho, pero sí lo suficiente para no llegar a la final. Jugaron mejor que nosotros, así que merecieron llegar a la final. Mi ambición era ser campeón de Europa y jugar una buena Eurocopa, pero no hice ni lo uno ni lo otro”, sentenció el ’10’ de Francia.

Kylian Mbappé volvió a jugar sin la máscara que tuvo que utilizar en los últimos dos encuentros del combinado francés debido a la fractura de nariz que sufrió en el partido inaugural. Crédito: Matthias Schrader | AP

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 analizó lo que fue el duelo contra La Roja que logró reponerse del tanto inicial de los franceses convertido por Randal Kolo Muani a pase de Mbappé pero que no fue suficiente para mantener a raya a los españoles.

“España juega muy bien, nosotros queríamos ser mejores y empezamos bien, metiendo el primer gol pero después nos han marcado dos goles rápidos y nos lo han puesto muy difícil. Al final el fútbol es eso, si no marcas cuando tienes situaciones y no metes goles, te vas a casa”, apuntó el capitán galo.

El atacante de 25 años no hizo una valoración de lo que fue la actuación de la selección francesa que estaba llamada a ser una de las grandes protagonistas en esta Eurocopa 2024 pero fue enfático en que no se lograron los objetivos que se habían planteado al comienzo del certamen.

Kylian Mbappé retirándose del campo de juego en el Allianz Arena de Múnich mientras los jugadores de España celebran tras conseguir el boleto a las semifinales de la Eurocopa Alemania 2024. Crédito: Antonio Calanni | AP

“Es difícil de valorar, queríamos ir a la final y ahora nos vamos a casa”, aseguró el jugador que también explicó por qué no llevaba la máscara que utilizó en los últimos dos compromisos de Francia como protección por la fractura de nariz que sufrió en el encuentro ante Austria.

“Estaba harto de ella, no veía bien con ella puesta. Hablé con el médico para ver y me dijo que tomara la decisión como un hombre y no me arrepiento”, apuntó Kylian Mbappé que ahora tendrá varios días de descanso antes de asumir su nuevo reto profesional de la mano del Real Madrid.

El astro francés terminó su contrato con el París Saint-Germain al final de la temporada y firmó un acuerdo con el cuadro merengue por los próximos cinco años convirtiéndose en la nueva gran figura del conjunto blanco que espera hacer la presentación oficial del jugador en los próximos días.

