Sabine Moussier aceptó entrar a “La Casa De Los Famosos México 2” por dinero

Hace algunos días se dio a conocer que Sabine Moussier será uno de los participantes de “La Casa De Los Famosos México 2”, pero ahora ella reveló que su decisión se basó principalmente en el dinero, pues ya no cuenta con una exclusividad en la empresa Televisa.

Entrevistada en el programa de radio “Todo Para La Mujer”, la actriz de 57 años habló al respecto. “¿Por qué acepté? Porque tengo dos hijos, porque decidieron quitarme mi exclusividad y mi trabajo hace muchísimo tiempo”. Al igual que millones de personas, ella se vio afectada en el aspecto laboral por la pandemia, por lo que ha participado en otros reality shows, como “Secretos De Villanas”.

Moussier dijo que no cuenta con una estrategia para cuando esté dentro de la casa, pero sí maneja una cláusula en un contrato, referente a no hablar de cierto tema en particular. A pesar de ello, está consciente de que, si se altera, podría romper ese pacto: “Soy una persona demasiado impulsiva. Ojalá fuera más controlada para decir o para hacer las cosas. La verdadera personalidad va a salir”.

Tras confirmarse que ella es la sexta habitante de la casa, Sabine reconoció que lo más difícil será estar lejos de sus seres queridos: “Lo que más voy a extrañar es a mis hijos, a mi mamá, a mis mascotas. Con esta inseguridad que tengo, me cuesta mucho trabajo que me vean ciertas partes del cuerpo. Aquí lo único que quiero es estar en paz, estar bien, estar tranquila y contenta. Si me estreso mucho no me va tan bien”.

“La Casa De Los Famosos México 2” se estrenará el 21 de julio. Hasta el momento, han sido anunciados ocho participantes: Mario Bezares, Briggitte Bozo, Shanik Berman, Agustín Fernández, Arath de la Torre, Moussier, Luis Caballero y Ricardo Peralta. El año pasado la primera temporada del reality show tuvo mucho éxito y lanzó a la fama a Wendy Guevara, quien obtuvo el primer lugar.

