Senador demócrata de Vermont es el primero en pedir a Biden que abandone la campaña

El senador de Vermont Peter Welch se convirtió el miércoles en el primer senador demócrata en pedir al presidente Joe Biden que dimita como candidato presidencial del partido.

“Los riesgos no podrían ser mayores. No podemos dejar de ver el desastroso desempeño en el debate del presidente Biden. No podemos ignorar o descartar las preguntas válidas planteadas desde esa noche”, dijo Welch en un artículo de opinión de The Washington Post donde destacó su “gran respeto” por el presidente.

“Entiendo por qué el presidente Biden quiere postularse. Nos salvó de Donald Trump una vez y quiere hacerlo de nuevo”, continuó Welch. “Pero necesita reevaluar si es el mejor candidato para hacerlo. En mi opinión, no lo es. Por el bien del país, pido al presidente Biden que se retire de la carrera”.

Welch llamó a la vicepresidenta Kamala Harris “una líder capaz y probada” y dijo que el partido tiene “otros gobernadores y senadores demócratas jóvenes, energizantes y elegibles en estados indecisos”.

Los comentarios del demócrata de Vermont lo convierten en el décimo demócrata del Congreso que pide a Biden que se haga a un lado, el resto hasta ahora han sido antiguos colegas del presidente en la Cámara.

Michael Bennet ha dejado de creer en los discursos del mandatario de la nación. Crédito: Scott Applewhite | AP

El senador de Colorado Michael Bennet se convirtió el martes en el primer senador demócrata en decir públicamente que no cree que Biden sea capaz de ganar la reelección, pero no llegó a pedir que Biden se retirara.

Biden se ha acercado a varios líderes del Congreso en el Capitolio y a legisladores individuales para tratar de detener mayores consecuencias.

Aún así, muchos senadores han dicho que necesitan ver más del presidente o de su campaña para demostrar que está a la altura de la prueba de las elecciones de este año.

Las encuestas realizadas desde el debate han mostrado que Biden tiene una amplia tendencia a la baja, incluso en estados indecisos críticos.

Los demócratas también han expresado su preocupación de que Biden sea un lastre para los candidatos en los estados, con votaciones negativas.

El miércoles, el actor George Clooney pidió a los líderes demócratas que se unan detrás de un nuevo candidato presidencial, en medio de una creciente presión dentro del partido para que el presidente Joe Biden se retire de la carrera.

Clooney, un importante recaudador de fondos demócrata, hizo su llamado en un ensayo en The New York Times, mientras prominentes demócratas continúan dando pasos al frente para cuestionar la capacidad de Biden para ganar la reelección contra el expresidente Donald Trump luego del desempeño de Biden en el debate del mes pasado.

Los asesores de Biden admitieron el miércoles que era necesario trabajar más para tranquilizar a los nerviosos demócratas, según Politico, que citó a dos funcionarios familiarizados con la estrategia interna de campaña a los que se les concedió el anonimato para discutir conversaciones privadas.

El pobre desempeño de Biden en el debate contra el expresidente Trump ha provocado una crisis política en Washington, con múltiples llamados por parte de legisladores y figuras influyentes dentro del partido demócrata pidiendo al mandatario que se haga a un lado.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, un peso pesado dentro de las “élites” del partido, declinó dar este mismo miércoles su apoyo explícito al mandatario en una entrevista en el programa “Morning Joe”.

“Le corresponde a él decidir si se va a postular. Todos le estamos animando a que tome esa decisión, porque el tiempo apremia”, indicó Pelosi.

Según las últimas encuestas, Trump aventaja a Biden. La media de sondeos efectuada por la web FiveThirtyEight refleja que acapara el 42.1 % de las intenciones de voto, 2.1 puntos porcentuales más que su rival.

Con información de CNN, NBC News y Politico

Sigue leyendo:

• Michael Bennet es el primer senador demócrata en pedirle a Joe Biden renunciar a su campaña

• George Clooney le pide a Biden poner fin a su campaña y señala quién podría reemplazarlo

• George Stephanopoulos, quien recientemente entrevistó a Biden, no cree que pueda con otro mandato