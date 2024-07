Aumenta número de inmigrantes indocumentados, ¿pero cuántos y de dónde provienen?

El número de inmigrantes indocumentados aumentó en un año, pero alrededor de 200,000 personas, según estimaciones del Instituto de Política Migratoria (MPI).

El reporte indica que en 2021 se estimaron 11.2 millones de no ciudadanos contra los 11.3 millones del 2022.

Los datos del MPI, que corresponden a mediados del 2022. El primer dato sobre indocumentados corresponde a 2019, cuando se estimaron 11 millones.

“Mientras que en ciertos rincones de Internet se afirma enfáticamente que la población de inmigrantes no autorizados de Estados Unidos ha aumentado en decenas de millones en los últimos años, debido al ritmo de los encuentros en la frontera entre Estados Unidos y México, un nuevo comentario del MPI explica por qué cada encuentro no no equivale a un aumento de una persona en la población no autorizada”, se explica.

Es decir, los encuentros de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) no corresponden necesariamente al número de personas que ingresan a EE.UU.

La mayoría de las personas sin papeles son originarias de México, con 45%, Guatemala con 7%, El Salvador con 6%, Honduras con 5% y Venezuela, India y Filipinas con 3%.

“Es importante destacar que la población no autorizada está determinada no sólo por las entradas, sino también por las salidas”, escriben Ariel G. Ruiz Soto, Julia Gelatt y Jennifer Van Hook. “Las personas son deportadas o salen del país voluntariamente, mueren o, en ocasiones, pueden obtener una tarjeta verde”.

¿Cómo se realiza el cálculo?

Las estimaciones del MPI, desarrolladas en colaboración con Van Hook, un demógrafo del Instituto de Investigación de Población de la Universidad Estatal de Pensilvania, indicó la organización.

Para el reporte se aplica un “método residual”, en el cual se resta las estimaciones de residentes legales extranjeros de la población inmigrante total registrada en la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo de EE.UU. (ACS).

“Si bien el público podría esperar un aumento mayor en el tamaño de la población de inmigrantes no autorizados, es importante señalar que estos datos de 2022 no capturan el número récord de encuentros fronterizos presenciados en 2023 y este año”, se especifica.

Aunque la población originaria de México registra el mayor porcentaje de inmigrantes, el reporte indica que hay una diversificación de los orígenes de inmigrantes.

“Las estimaciones reflejan la creciente diversificación de la población no autorizada de Estados Unidos, debido tanto a la disminución del tamaño de la población no autorizada mexicana que comenzó justo antes de la Gran Recesión de 2008-2009, como a la gama cada vez más amplia de nacionalidades que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México”, se indicó.

Además de inmigrantes de Venezuela, Colombia, Nicaragua y Haití, también se registran personas de Europa y África.

“Estos aumentos fueron parcialmente compensados ​​por la emigración de inmigrantes mexicanos no autorizados”, se indica. “La población mexicana no autorizada, que ascendía a 5.1 millones a mediados de 2022, ha caído un 34 por ciento desde su máximo de 7.7 millones en 2007”.

