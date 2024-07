El francés Letexier será el árbitro de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra

La final de la Eurocopa 2024 que se está realizando en Alemania, ya conoce al colegiado que estará haciéndose cargo el próximo domingo del partido de la gran final, duelo donde se estarán enfrentando España y Alemania. Se trata del francés François Letexier, lo que confirma el gran rendimiento y progreso que ha tenido el galo de 35 años de edad.

Hay que recordar que pitó en la liga francesa desde la temporada de 2016 y cuenta con experiencia en el concierto internacional desde el año 2017. Letexier se encuentra en el grupo de la élite de colegiados de la UEFA donde están los mejores árbitros del continente europeo.

Un gran nivel hasta el momento

Hay que recordar que el galo vive actualmente su mejor temporada como colegiado, lo que se puede ver reflejado en sus 5 partidos esta temporada pasada de la Liga de Campeones de Europa, los 4 encuentros de la Europa League, así como también la Supercopa de Europa del agosto pasado entre el Manchester City de Inglaterra y el Sevilla de España.

En el torneo continental fue el encargado del partido de ida de cuartos de final entre el Manchester City y el Real Madrid, duelo que culminó igualado a 3 goles por bando. Competición donde además pitó el Real Madrid contra Nápoles, con victoria de 4 a 2 para los primeros, y el Atlético de Madrid ante el Feyenoord, el que finalizó con marcador de 3 goles por 2 a favor de los españoles. En la Europa League pitó la semifinal entre el Bayern Leverkusen y la Roma de Italia.

En lo que va de Eurocopa 2024 ya se la ha visto en acción en partidos como el Croacia 2 Albania 2 de la segunda jornada de la fase de grupos; el Dinamarca 0 Serbia 0 de la última de esta primera fase del torneo continental y el partido de octavos de final entre España y Georgia, mismo que culminó con marcador abultado para ‘La Roja’ de 4 goles por 1.

Dos son los precedentes con España

Además de este duelo en la presente Eurocopa (España vs Georgia), el anterior fue el empate a dos con la República Checa en la fase de grupos de la Nations League en junio del 2022. Para ese entonces la selección la dirigía Luis Enrique, quien hoy en día se encuentra en el París Saint Germain. Será la primera vez que pite a la selección inglesa en su carrera arbitral. Antes sólo lo hizo con la Inglaterra Sub 20 y Sub 21. Como cuarto colegiado estará el polaco Marciniak y Willy Delajoud en el VAR.

