Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de julio de 2024

Piscis

Te vienen momentos muy importantes con cambios en los cuales tu estado de salud podría verse desmejorando, cuida tu alimentación y cuestiones de dieta que pudieran afectar tu flora intestinal. Si no tienes una relación ten presente que el amor se construye y surge cuando menos lo imaginas, así que deja de andar buscando y solo déjate llevar que cuando menos acuerdes comenzará a concretarse una relación en tu vida. Necesitas que arregle tus méndigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa muchísimo. Es momento que comiences a elegir lo que quieres para sentirte bien, no desgastes tu tiempo y energía en situaciones que no te dejan nada de provecho solo busca la manera te estabilizarte en todas esas situaciones que te atormentan sobre todo la económica. No te dejes manipular por momentos de tu familia los cuales buscarán la manera de sacar algo de provecho de tu parte. Se vienen días en los cuales el amor comenzará a ocupar tu casilla y relaciones amorosas comenzarán a florecer o mejorar mucho. No permitas que nadie te robe tu paz y tu tranquilidad que es lo único que tienes seguro, hay personas que van a buscar afectarte o pasarse de listos contigo para sacar algo de provecho.

Acuario

Viene días en los cuales comenzarás a ver la vida de manera distinta, deberás de enfocarte un poco más en tu salud antes de otra cosa. Viene la oportunidad de emprender un negocio en el cual va haber grandes ganancias si lo sabes hacer de manera adecuada y con las personas correctas. Cuidado con cambios de última hora en los dineros, podrías comenzar a gastar dinero que no tienes en cosas que no necesitas. Ten cuidado con borracheras pues podrías aflojarle a alguien que apenas y conoces y hay probabilidades de embarazo, no andes de cusca y cuida más tu reputación. Momento en el cual la vida te pondrá algunas pruebas en el amor para que se te vaya quitando lo tonto y aprendas a no estar para quien no hace nada por ti ni para ti. Un dolor en el estómago y piernas podría dañarte el día. Recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama así que si estas pasando por un momento complicado el amor volverá aparecer cuando menos lo imaginas. Debes cuidar un poco tu autoestima y no exponer tus sentimientos a personas que no le interesa como te sientes, suelen aprovecharse de ti.

Capricornio

Eventos sociales importantes se aproximan, hay quien ya de plano no te puede ver ni en pintura sin embargo tu felicidad les cae como balde de agua fría, siempre mantente optimista y no te detengas por nadie. No permitas que amores del pasado regresen a tu vida porque sólo te van ocasionar conflictos y problemas, en caso de tener una relación debes de cuidar mucho la comunicación y la transparencia con tu pareja, podrían caer en la monotonía de la relaciones amorosas y comenzar a tener problemas. Un viaje que tenías planeado para próximas fechas se podría cancelar en cualquier momento debido a cuestiones económicas. No hagas caso de chismes en el trabajo, así es la gente envidiosa cuando quiere fregar. Aprende a descifrar tus sueños y a no bajar la guardia en proyectos. Es momento que no te atontes en lo que quieres, buscas y deseas porque podrías estar perdiendo oportunidades que son muy valiosas. Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrar le a tu familia tus sentimientos. Aprende a deslindarte de problemas que no son tuyos, sobre todo con miembros de tu familia, te gusta resolver cualquier problema que se presente y después ni la gracia te dan o te creas problemas a ti mismo.

Sagitario

Este día dedícalo a meditar sobre qué es lo que estás buscando en tu vida, y cómo vas a hacer para lograrlo. Ya basta de perder el tiempo en asuntos que no te deja nada, ni te suma nada, solamente te traen dolores de cabeza, vienen oportunidades en muchos aspectos de tu vida, sobre todo en el área económica, la cual ha estado un poquito complicada debido a ciertos dineros que no han llegado a ti. Recuerda que en tus caídas estará tu fuerza sin embargo ya has caído muchas veces y no puedes vivir en el suelo. Amistad comenzará a sentir cosas bellas por ti, aguas, puedes lastimar a quien solo quieres. Es momento que pongas todo en una balanza antes de tomar decisiones para que veas qué es lo que más peso tiene en tu vida o que es lo que requieres y necesitas para estar bien en todos los aspectos que se requiere. Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Date la oportunidad de aprender de tus errores y de sacarle beneficio a cada cosa que realizas. No vienes a este mundo a resolver los problemas de los demás, sino hacerte cargo de los tuyos. Es posible que familiares que tienes tiempo de no ver se presenten en cualquier momento o tengan noticias de ellos no te dejes manipular por una amistad cercana, la cual buscará la manera de pedirte un favor y será en el área económica.

Escorpión

No te dejes llevar por chismes en los cuales resaltar a tu nombre, hay amistades tuyas que son muy falsas y que solamente te buscan por interés o para su propio beneficio. Debes aprender a identificarlas y quitarlas de tu vida, pues lejos de sumarte sólo te causará problemas, se te va a presentar la oportunidad de un cambio laboral, el cual te va a traer muchos beneficios, aprovéchalo al máximo para sacarle ventaja. Hay oportunidad de un cambio de casa o cambio de ciudad, el cual podría ocasionarte ciertos problemas con tu pareja, en caso de tener. Cuidado con amores de una noche que estarán muy presentes y si te atontas terminarás enamorada. Quien se ausenta se olvida, así que si no quieres perder a quien te importa mucho no te ausentes tanto de su vida y hazte presente. Una verdad familiar va a salir a la luz y te dejará muchas dudas, acláralas pues eso se podría trasformar en insomnio y después no sabrás cómo solucionarlo. Ponte al día en tus pagos y deudas que tienes o te vas a meter en problemas legales o vas a batallar para que te vuelvan a soltar dinero a la próxima vez que lo necesites. Amores que te marcarán y una situación familiar que te dejará mucho que pensar.

Libra

Un familiar requiere de tu atención pues aunque no lo parezca se ha sentido solo o sola, recuerda que lo más importante en tu vida debe de ser tu familia, no la descuides por cosas que no valen la pena, recuerda que para todo hay tiempo. Hay una persona de tu pasado que te ha estado pensando mucho inclusive ha soñado con ella en los próximos días, sabrás de quién se trata pues buscará la manera de comunicarse contigo, ya sea por medio de redes sociales o por medio de una amistad. Debes de tener cuidado con tu temperamento y con tu forma de reaccionar ante las situaciones que suceden en tu vida. Últimamente andas muy irritable y todo te molesta y sin darte cuenta lastimas a las personas que te quieren que son las que te rodean. Algunas veces caes en situaciones demasiado tontas pues te ganan los sentimientos y el corazón. Aguas con amores de una noche pues podrían dejar solo vacío en tu vida y hacerse vicio. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad o coraje con el mundo debido a que muchos planes y situaciones no te han resultado como esperas. Se viene una traición por parte de pareja en caso de tener una relación, debes de tener mucho cuidado porque pueden venir pérdidas materiales e inclusive económicas.

Virgo

Últimamente has andado muy pensativo o muy pensativa haciéndote muchas preguntas sobre tu presente y sobre tu futuro, es momento de poner los pies en la tierra y de comenzar a materializar todo eso que has pensado y soñado desde hace tiempo pero que por razones económicas o por falta de tiempo no te haz animado a realizar. La vida, es muy corta y vienes a este mundo a ser feliz y lograr tus objetivos, ya no permitas que las personas que te rodean te quiten las ganas de lograr lo que tanto anhelas, hay muchas oportunidades en el área del amor que has dejado ir por miedo, por desconfianza o porque simplemente no te sientes preparado, dale carpetazo al pasado y comienza a disfrutar lo que la vida te pone enfrente. No permitas que la monotonía o rutina dañen lo que tanto te ha costado, si tienes pareja es momento de ir por más y no dejar que la relación se quede neutra. Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti. No te esperes que el trabajo venga a ti, tú debes de moverte si quieres salir de jodido y jodida. Personas del pasado regresan, pero te podrían traer muchos problemas si les das entrada en tu vida. Cuidado con cambios de actitud y fiestas en las cuales podrían surgir riñas o ciertos problemas.

Leo

Mi querido Leo, tú tienes el control de tu vida y eres el única responsable de lo que está sucediendo. En estos momentos el pasado ya fue y ya sucedió, no tienes porque seguir trayéndolo a tu presente cuando tienes tantas cosas por realizar. En estos momentos hay algo que te preocupa y que te está quitando el sueño, eso tiene solución, sólo es cuestión de ponerte a trabajar en ello para encontrar la salida. Deja de pensar en amores del pasado, que ya se los llevó la fregada, vive tu presente y disfruta y que sea lo que dios quiera. Hay oportunidad de realizar un viaje a finales de este mes y será con la familia o con tus seres queridos, se la pasarán de lo mejor y te ayudará mucho a reencontrarte contigo misma y darte cuenta quienes merecen estar en tu vida y quienes no. Cierra ciclos que ya dolieron demasiado y enfoca tu vida y energía en eso que mueve tu mundo, pero sobre todo tu espacio. Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro. Cuidado con golpes o caídas las cuales podrían ocurrir en cualquier momento. Un amor de tu mismo signo podría traerte cierta estabilidad y paz, pero necesitas llevarte las cosas con calma si quieres que todo resulte como deseas.

Cancer

Una caída o golpe en estos días podría ponerte de malas pues hasta al hospital podrías ir a dar. Estos días aprovéchalos para disfrutar a tu familia y expresarle tus sentimientos recuerda que muchas veces te guardas tus sentires y te cuesta trabajo expresarlo. Días en los cuales comenzarás a ver la vida de manera distinta y más positivos que nunca. Debes cuidar tu relación y no permitir que otras personas opinen o entren en ella al menos que tú les des la autorización, en cualquier momento comenzará a crecer más el sentimiento del amor. Ten mucho cuidado con cambios drásticos en tu carácter pues dañarás a personas que son muy queridas para ti, recuerda que explotas demasiado rápido ya que eres de mucha corta. Trata de no solapar a miembro de tu familia en caso de que veas que está cometiendo una infidelidad, recuerda que el día de mañana podrías ser tú el o la engañada. Ten cuidado con amores del pasado, podrían regresar en estos días y mover sentimientos que creías muertos, sin embargo eres tan perra que a la primera los mandaras de regreso al infierno de donde no debieron de salir. Te vienen días de cambios y de estrés debido a que no has concretado una meta que te propusiste este año.

Géminis

Mi querido Géminis, se vienen grandes oportunidades en el área laboral que deberás de aprovechar a la primera porque te van a beneficiar en muchos aspectos. Trata de tener cuidado con accidentes automovilístico los cuales estarán a la orden del día, sobre todo no distraerte con tu celular, vienen días de mucha reflexión en los cuales estará en duda si realmente estás o no estás enamorado de la persona que tienes a tu lado en estos momentos. Hay una amistad que conoces desde hace muchísimo tiempo que te ha estado mintiendo y viendo la cara y solamente se aprovechado de ti, se viene una separación dentro de la familia que te podría afectar. Debido a infidelidad cuida tus gastos porque estarás invirtiendo en un negocio que no te va a dejar nada de provecho Un amor del pasado retorna y te va a traer ciertos problemas que si te atontas no podrás salir tan fácilmente de ellos . Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto. Te va a llegar un dinerito extra que te servirá mucho no solo pa salir a distraerte sino para pagar una que otra deuda que no te dejaba dormir o te quitaba el sueño. La gente siempre hablará y buscará la manera de dañarte si no te dan pa el gasto no tiene por qué afectarte lo que digan o piensen de ti. Ten mucho cuidado con cambios de ultimo momento en tu forma de ser y actuar con quienes te rodean porque podrías meterte en problemas garrafales con ciertas amistades.

Tauro

Ten cuidado con cambios de última hora en tu forma de ser, sin darte cuenta podrías estar en un plan bipolar y tener cambios de humor y temperamento repentino. El tiempo siempre será tu mejor aliado para poder recuperarte de todo eso que te ha dañado la existencia, a veces te desesperas mucho por no ver las cosas claras, pero ten presente que nada está escrito y las cosas cambian constantemente. Si ves que no mejoras en algún aspecto o todo te sale mal, bárrete con albahaca y un huevo durante 3 días para depurarte de energía negativa. Deja de darle atole con el dedo a varias personas y decídete, si quiere o no una relación porque será difícil que se te vuelva a presentar una mejor oportunidad. Cuidado con amores imposibles podrías obsesionarte de una persona que solo te dará dolores de cabeza y hará que la pases mal. Días de mucha incertidumbre al estar esperando una noticia la cual tardará tiempo en llegar. No permitas que amores de una noche se metan en tu cama y te causen conflictos. Viene la oportunidad de realizar un viaje con amistades te la pasarás de lo mejor. No es momento de cambios en tu economía que te van a venir afectar demasiado debido a gastos innecesarios que vas a realizar.

Aries

Ten cuidado con amistad de un amigo no te ve con buenos ojos y te tiene mucha envidia. Viene un viaje bien perro en el cual te divertirás mucho y la pasarás de lo mejor. Las relaciones son un compromiso y sino te vas a esforzar en dar lo mejor entonces estarás perdiendo el tiempo ahí. Ten cuidado de traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos. Podrías andar en un tono bien bipolar en estos días y sufrir cierta desconfianza de todo quien te rodea. No es momento de perder el tiempo con personas que solo te causan dolores de cabeza y preocupaciones. No descuides tu cuerpazo pues comenzarás una etapa llena de actitud y ejercicio en casa. Viene un evento social o fiesta en la que serás el centro de atención sin embargo es muy probable que se cancele. La vida te llenará de nuevas oportunidades en un montón de ámbitos de tu vida, tu constancia y determinación harán que logres consolidar tus metas. Ya no andes de más si eres mujer porque vas a salir con tu domingo siete, no tienes un pelo de tonta solo que actúas de esa manera para lograr tus metas y objetivos. Ponte las pilas y cuida tu alimentación para que no te veas afectado recuerda que se te complica mucho bajar los kilos.