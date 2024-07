Josema Giménez acusó a hinchada colombiana por estar borrachos en gradas

El final que se pudo apreciar del partido por las semifinales de la Copa América 2024 entre el combinado nacional de Uruguay y el de Colombia fue un escándalo total, el mismo se hizo viral de inmediato a través de las redes sociales. Luego de algunos cruces de palabras entre los jugadores de ambas escuadras una vez culminado el partido con marcador de 1 gol por 0 a favor de Colombia, todo se tornó bastante polémico y controversial en las gradas del estadio.

Hinchas colombianos se engancharon a los golpes con algunos jugadores de la selección charrúa, lo que generó un descontrol total en las gradas durante varios minutos; piñas, gritos y mucho más fue lo que se vivió en dicho momento y donde jugadores de la talla de Darwin Núñez, José María Giménez y Ronald Araújo fueron protagonistas.

Giménez, capitán actual de la selección nacional de Uruguay, habló delante de los medios de comunicación y contó su versión de los hechos y el porqué de la reacción de los jugadores en las gradas.

🗣️ "NUESTRA FAMILIA CORRIÓ PELIGRO"



➡️ José María Giménez, post partido, habló sobre los incidentes tras la derrota de Uruguay ante Colombia por la CONMEBOL #CopaAméricaEnDSPORTS. pic.twitter.com/iXnBFyNeol — DSPORTS (@DSports) July 11, 2024

Giménez tomó la palabra y declaró fuerte, bastante claro

“Por favor, les pido que tengan cuidado. Las familias están en las tribunas. Nuestras familias corren peligro. Esto es un desastre. Tuvimos que meternos como pedo en la tribuna a sacar a nuestros seres queridos, había gente con bebés recién nacidos. Ojalá los que están organizando esto tengan cuidado. Nuestras familias están sufriendo. Ojalá que tengan precaución y no vuelva a suceder esto porque es un desastre”, comentó Giménez ante los micrófonos. Y también quiso dejar en claro que: “Ojalá que no corten lo que estoy diciendo. No había policías, cayeron tarde. Esto es culpa de dos o tres que se toman una copa de más”.

Es el fútbol el que más perdió con lo acontecido

Los futbolistas uruguayos terminaron el partido bastante molestos, frustrados e indignados con todo lo sucedido. Y el partido que fue uno de los más competitivos hasta la fecha, culminó con una imagen bastante triste donde muchos aficionados y periodistas, así como también analistas, lo llegaron a calificar inclusive de un un bochorno total.

Con las pulsaciones aún a mil por todo lo que estaba sucediendo, el defensor que hace vida en el Atlético de Madrid de España, intentó poder señalar qué pasó en el encuentro ante la selección cafetera: “Cuando nos quedamos con un hombre de más (tras la expulsión del lateral Daniel Muñoz) sabíamos que iban a cortar líneas y generar chances por medio de marques cortos. No pudimos conseguir el empate y nos vamos con una derrota que nos duele mucho”.

‼️ ¡DESDE ADENTRO! Así fue la pelea entre los futbolistas uruguayos y los hinchas de Colombia post partido. Una locura.



Josema Giménez reveló que en esa platea les estaban pegando a sus familias y por eso los jugadores saltaron a defenderlos.



📹 @MrLloydSam pic.twitter.com/accgTnXtAk — Diario Olé (@DiarioOle) July 11, 2024

Sigue Leyendo:

Luis Suárez explicó por qué comenzó toda la discusión airada con jugadores de Uruguay

Jesús Ramírez con la puerta abierta para ayudar a que el fútbol de México resurja

Darwin Núñez encabezó trifulca en las tribunas de jugadores uruguayos vs. aficionados de Colombia