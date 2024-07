Las olas de calor causan migrañas frecuentes: expertos

A medida que el cambio climático incrementa la frecuencia y duración de las olas de calor, millones de estadounidenses se ven afectados por sus consecuencias. Según la Fundación Americana de la Migraña, aproximadamente 39 millones de personas en Estados Unidos viven con esta condición debilitante, y para muchos de ellos, el clima es un desencadenante clave de sus dolores de cabeza.

Elizabeth Loder, jefa de la División de Dolores de Cabeza del Brigham and Women’s Hospital, señala que casi la mitad de quienes padecen migrañas informan que las condiciones climáticas, especialmente el calor, pueden desencadenar sus dolores de cabeza. “El calor puede ser un factor importante”, coinciden los expertos, aunque suelen ser una combinación de factores ambientales los que provocan la aparición de un dolor de cabeza, tal como informó The Washington Post recientemente.

El calor intenso generalmente viene acompañado de cambios en la presión barométrica, exposición directa al sol y aumentos en la humedad. Estos cambios ambientales pueden actuar como desencadenantes para aquellos que sufren de migrañas. Jessica Ailani, neuróloga y directora del Centro de Dolor de Cabeza de MedStar Georgetown, explicó que el cerebro migrañoso es particularmente sensible a la variabilidad. “El cerebro migrañoso no le gusta la variabilidad”, dijo Ailani. “Quiere que duermas a la misma hora y comas lo mismo. Por eso, los grandes cambios de temperatura y clima no son buenos para la migraña”.

Aunque los expertos no están completamente seguros del mecanismo preciso por el cual el calor puede desencadenar un dolor de cabeza, hay varias teorías. Una posibilidad es que el calor cause deshidratación extrema, lo que puede hacer que el cerebro se encoja y tire de los vasos sanguíneos que lo recubren, provocando dolor. “La deshidratación extrema puede hacer que el cerebro se encoja y tire de los vasos sanguíneos que lo recubren, lo que puede provocar dolor físico”, explicó Loder.

En casos más severos, el calor puede afectar directamente la función de las neuronas cerebrales. Según Narayan Kissoon, neurólogo de Mayo Clinic, la alteración de la función celular debido al calor puede llevar a un aumento de la actividad en los centros del dolor del cerebro. Esto podría explicar por qué algunas personas experimentan migrañas intensas durante las olas de calor.

El cambio climático ha traído consigo un aumento en la frecuencia y severidad de las olas de calor, lo que a su vez ha intensificado los problemas de salud asociados. Para aquellos que sufren de migrañas, este fenómeno representa un desafío adicional. Las estrategias para mitigar estos efectos incluyen mantenerse bien hidratado, evitar la exposición directa al sol y tratar de mantener una rutina constante en cuanto a sueño y alimentación.

Sin embargo, estas medidas pueden no ser suficientes para todos. En algunos casos, puede ser necesario recurrir a tratamientos médicos específicos para manejar los síntomas de las migrañas desencadenadas por el calor. Los pacientes deben trabajar en estrecha colaboración con sus médicos para encontrar el plan de tratamiento más efectivo para sus necesidades individuales.

La creciente comprensión de cómo el clima afecta las migrañas subraya la importancia de abordar el cambio climático no solo desde una perspectiva ambiental, sino también de salud pública. A medida que las temperaturas globales continúan aumentando, es probable que veamos un aumento en la prevalencia de migrañas y otros problemas de salud relacionados con el calor.

En conclusión, la conexión entre el cambio climático y la salud humana es clara y preocupante. Las olas de calor no solo representan un peligro inmediato debido a la exposición al calor extremo, sino que también pueden exacerbar condiciones de salud crónicas como las migrañas. La investigación continua y el desarrollo de estrategias de mitigación serán cruciales para ayudar a las personas a sobrellevar estos desafíos en un mundo cada vez más cálido.

