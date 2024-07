Laura G se despide de su casa en México y anuncia cambio drástico en su vida

La presentadora mexicana Laura G, quien hasta hace unos meses formó parte de las filas de TVAzteca y en su momento sonó para llegar a Telemundo, sorprendió a sus seguidores con el explosivo anuncio que hizo en sus redes sociales, luego de que diera a conocer que dejaría la casa en la que actualmente vive por un cambio de país.

Por medio de un video, que compartió en su cuenta de Instagram, la también expresentadora de Televisa compartió las razones de su sorpresiva decisión, la cual la llevará a alejarse del camino que tanto años y trabajo le costó construir para ayudar a su pareja a edificar su sueño.

“Así cerramos esta linda etapa ❤️… No saben la nostalgia porque esta casa la hizo Naza con sus manitas y ahora recibirá a otra familia que la llene de mucho amor. Así comenzamos, así nos vamos. Los que no sabían, nos mudamos de país …¿ Por qué? Por trabajo de Naza y pues cuando dijimos de estar juntos era en las buenas , en las malas y en los retos”, señaló la también periodista al inicio del texto con el que acompañó su video.

A continuación detalló que a pesar de estar feliz con la nueva prueba que les puso la vida, le resultó inevitable no ponerse triste por sus hijos, quienes se verán obligados a dejar las amistades que ya habían construido para comenzar de cero.

“Lisa está triste porque ya no estará con sus amig@s , Lucio está feliz porque andará en bici todos los días y yo … yo ya viví todos los sentimientos 😂, convencida de que lo mejor estará por venir porque para mí la familia es lo más importante. ¿Nervios ?, ¡ Uff! ¿Incertidumbre? ¡ Uff! . Pero aquí es donde decimos …‘¡Juntos podemos con todo!’ No me voy lejos, de hecho muy cerca”, compartió Laura G.

Tras su anuncio dejó en claro que no dejará por completo su carrera, pues seguirá trabajando en la radio y en algunos proyectos que podría realizar a pesar de no estar en el país que la vio nacer.

“No dejo radio, al contrario, continuamos y estaré en cada momento importante. No dejo @barcodepapel.mx, al contrario, mi objetivo es que los niños latinos no pierdan el español. No dejo a mis amig@s, al contrario, en uno está que la distancia sea solo una palabra . ¿ Qué les compartiré ahora? No tengo idea … 😂, pero algo se me ocurrirá. ¿Dejo los medios? Para nada, estoy tan cerca de un vuelo corto. Dice mi papá que el éxito de una persona está en la capacidad de adaptarse a los cambios , y pues aquí está esta familia lista para su nueva aventura ❤️. 👨🏻💃🏻👧🏻👦🏻🐶 ¡Gracias por sus mensajes y buenos deseos!”, concluyó.

Hasta el momento no ha compartido mayores detalles sobre su nueva casa, pero todo parecería indicar que se mudará a alguna ciudad de Estados Unidos y que no esté a más de cinco horas de la Ciudad de México en avión.

