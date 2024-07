Marla Maples, exesposa de Donald Trump, levanta la mano para formar parte de su equipo

A diferencia de hace ocho años, cuando Donald Trump se perfilaba como contendiente a la Casa Blanca con el respaldo de su esposa Melania Trump en varios actos promocionando su campaña, sin que se mencionara una sola palabra acerca de su exesposa Marla Maples; esta vez la actriz de 60 años levanta la mano para señalar estar dispuesta a apoyar al magnate neoyorquino en cualquier puesto que le designe en caso de ganar las elecciones.

En la ruta que le resta por recorrer al candidato presidencial republicano de 78 años, emergió Marla Maples, mujer con quien estuvo casado entre 1993 y 1999.

Durante una entrevista concedida al diario londinense The Evening Standard, la rubia con quien Donald Trump procreó a su hija Tiffany después de su divorcio de su primera esposa Ivanka, reconoció estar interesada en apoyarlo como lo están haciendo todos los miembros de su familia para lograr cumplir su sueño de volver a gobernar a Estados Unidos.

“Estoy abierta. Estoy abierta a cualquier forma en la que pueda servir. En este momento, todos (en la familia Trump) estamos viendo cómo podemos ayudar”, expresó.

Marla Maples y Donald Trump sostuvieron un tórrido romance que se convirtió en matrimonio, sólo que duró muy pocos años. (Crédito: John Bazemore / AP)

Cuestionada acerca de su notoria ausencia en la campaña cuando su exesposo se impuso a Hillary Clinton y después cuando Joe Biden lo derrotó en las urnas, la actriz reconoció que anteriormente no le interesaba la política debido al divisionismo que suele ocasionar entre las personas de ideas distintas.

“Nunca he sido partidaria de la política. Veo cómo puede separarnos y dividirnos. Al mismo tiempo, me encontré en medio de todo eso”, subrayó.

No obstante, al ver todas las barreras que se le han presentado en el camino al padre de su hija pretende apoyarlo e incluso, de ser necesario, ocupando algún cargo donde pueda serle útil.

“Estoy disponible si me necesitan y no voy a quedarme de brazos cruzados. Quiero salir más, compartir más y no tener miedo de las consecuencias positivas o negativas que surgen de hablar”, advirtió.

Sin embargo, las declaraciones de Marla Maples parecen haberle sido indiferentes al candidato presidencial puntero en la mayoría de las encuestas quien parece ya tener definido a su grupo de colaboradores excepto al indicado para ejercer la misión de ser su compañero de fórmula.

