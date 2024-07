Más celebridades se suman a la idea de que Joe Biden debe abandonar la carrera presidencial

Después de que el actor George Clooney le pidió a Joe Biden abandonar la carrera presidencial, más estrellas de Hollywood se han sumado al llamado con el deseo que el presidente los escuche antes de verse superado en las urnas por su acérrimo rival político Donald Trump.

Mediante un sorpresivo artículo de opinión publicado en el diario The New York Times, donde primero le agradece al mandatario de la nación su labor al frente la Casa Blanca, el reconocido actor de Kentucky lo exhortó a reconocer que el tiempo le ganó la batalla y cómo, sus condiciones actuales, no le permitirían superar a Trump en las urnas, de tal suerte que lo mejor sería claudicar a sus aspiraciones políticas.

“Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010. Ni siquiera era el Joe Biden de 2020. Era el mismo hombre que todos presenciamos en el debate”, señaló en parte de u texto.

Una vez que el artículo del galán cinematográfico cobró relevancia hasta ser tema de noticia en los principales espacios informativos, otros personajes destacados en el mundo del entretenimiento le hicieron eco a sus palabras.

La actriz Mia Farrow expresó en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, que aun cuando respeta al jefe de la nación desea su declinación en favor de alguien más competitivo frente a Donald Trump.

“Hora de pasar la antorcha o perderemos el Senado, la Cámara de Representantes y nuestra democracia.

Votaré por Joe si se niega a dimitir. Por supuesto. Pero está perdiendo.

Me importa mucho nuestra democracia y espero que nombre a otro demócrata talentoso que lleve adelante los grandes logros de Joe Biden y gane”, escribió.

Joe Biden afirmó que sólo el llamado de Dios lo haría renunciar a su campaña. (Crédito: Evan Vucci / AP)

En una entrevista concedida al programa de televisión “The View”, el célebre histrión Michael Douglas reconoció estar preocupado por el deterioro que muestra Biden a quien le sugiere cederle su lugar a otro demócrata alineado a su proyecto de nación y con probabilidades de triunfar en los comicios de noviembre.

“Estoy muy, muy preocupado. Es decir, especialmente… es difícil porque los demócratas tienen un gran número de congresistas. Tienen muchos pesos pesados”, señaló con respecto a nombrar un reemplazo para el mandatario de 81 años.

Rob Reiner, cineasta y actor, también recurrió a X para enviar un anuncio más claro sobre el personaje requerido para tratar de derrotar Trump.

“Amamos y respetamos a Joe Biden. Reconocemos todo lo que ha hecho por nuestro país, pero la democracia enfrenta una amenaza existencial. Necesitamos a alguien más joven que contraataque. Joe Biden debe hacerse a un lado“, enfatizó.

