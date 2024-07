Pitbull Cruz no cree que Ryan García pueda recuperar su carrera

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no cree que Ryan García pueda recuperar su carrera profesional luego de los escándalos y la suspensión de un año por dopaje.

En declaraciones a Izquierdazo, Pitbull Cruz expresó que el positivo por Ostarina y la salud mental de García podrían complicar su continuidad en el boxeo, pero el mexicano espera que pueda recibir la ayuda que necesite para que regrese.

“Muy difícilmente yo creo que la va a poder recuperar. Porque fue una sustancia que no está permitida en su totalidad, no nada más en el boxeo, sino en todas las disciplinas y creo que le perjudicó no bastante, sino casi en su totalidad en su carrera”, dijo.

Ryan García fue expulsado del CMB tras sus comentarios racistas. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“Creo que los dos (factores) juegan un papel muy importante, lo mental y lo de la sustancia (que provocó el dopaje y la suspensión). Y creo que se complementa para que pueda ser un punto un poco rojo para que pueda culminar su carrera. (…) Ojalá que se pueda recuperar de eso y que sea Dios el que lo pueda ayudar y guiar sobre un camino bueno”, añadió.

Tras ser expulsado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por sus comentarios racistas hacia los afroamericanos y musulmanes en las redes sociales la pasada semana, Ryan García pidió disculpas y se dijo que entraría a rehabilitación. Poco después, Óscar de la Hoya confirmó que había ingresado, pero ahora lo ha dejado para entrenar a su hermano Sean.

García comenzó a comportarse erráticamente antes de su pelea con Devin Haney y en redes sociales admitió que fumaba marihuana y tomaba alcohol. Todos pensaron que la salud mental de King Ry estaba mal, pero el mismo californiano expresó que planificó todo y terminó venciendo a The Dream.

Tras dar positivo por Ostarina en dos pruebas antes de la pelea con Haney y demostrar que fue causado por dos suplementos contaminados, García fue suspendido por un año del boxeo la Comisión Atlética del Estado de Nueva York, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del duelo, pagó una multa de $10,000 dólares y su victoria fue cambiada a un No Contest.

Poco después, el californiano sufrió otro duro golpe al enterarse de que su madre le detectaron cáncer y al poco tiempo fue arrestado en Beverly Hills por vandalismo dentro de un hotel donde se hospedaba. Además, Devin Haney anunció que demandará a King Ry por como afectó su reputación y valor en el mercado la pelea entre ambos.

Ryan García obtuvo la victoria más importante de su carrera ante Devin Haney, pero la perdió tras su positivo por PED. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Todas estas polémicas han afectado la salud mental de King Ry, quien se ha refugiado en la bebida (según su padre) y en las drogas, lo llevaron a tomar la decisión de retirarse del deporte.

Ryan García, de 24 años, debutó en el boxeo hace ocho años y conmocionó al mundo al derrotar a Devin Haney en su última pelea, pero el positivo por PED hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano deja récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

