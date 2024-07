Pitbull Cruz no descarta pelea contra el Camarón Zepeda

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, campeón de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), no descartó una pelea con´su compatriota William ‘Camarón’ Zepeda por el título, pero aseguró que debe ganarse la oportunidad.

En declaraciones a los medios, Pitbull Cruz indicó que no se cierre a pelear con nadie, pero como a él le costó llegar a la posición en la que está, el Camarón Zepeda tiene que hacer fila y demostrar que merece el chance.

“Como en su momento yo tuve que picar piedra y ganarme las oportunidades que nada me regalaron, es el turno de ellos (Camarón Zepeda). Si quieren la oportunidad tienen que hacer la cola, yo no me cierro a nadie, nada más que demuestren y no hay ningún problema y que entre promotores lleguen a un buen acuerdo”, dijo.

El Camarón Zepeda sigue consolidándose como uno de los mejores en 135 libras. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

En la pelea el Camarón Zepeda descargó su poderío ante Giovanni Cabrera y lo noqueó al 1:58 del tercer asalto. El mexicano atacó al estadounidense con un gancho al hígado que lo mandó a la lona y no pudo levantarse tras la cuenta de 10 del réferi.

Como Pitbull Cruz no pudo noquear a Cabrera cuando se enfrentaron y terminó ganando por decisión dividida, muchos compararon ambos peleas y el campeón azteca no demeritó a su compatriota, pero tampoco cree que eso lo haga un monstruo.

“No demerito la victoria del Camarón. Lo pudo noquear, qué bueno, felicidades. Yo no pude, ni modo, y no es para hacerlo de menos ni que lo hagan tampoco un monstruo. Ahora sí que es respetable la opinión, pero al final del día yo venía de una inactividad muy larga ante Cabrera, de una inactividad, de un proceso difícil”, expresó.

Tras la victoria ahora la misión de Zepeda es pelear por el título y, según Óscar de la Hoya, Denys Berinchyk -campeón de peso ligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)- es la principal opción para conseguir la corona.

El Pitbull Cruz se coronó campeón de las 140 libras al noquear Rolly Romero. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

En cambio, el Pitbull Cruz viene de noquear en el octavo asalto a Rolando ‘Rolly’ Romero el pasado 30 de marzo donde se coronó campeón de la AMB en las 140 libras. Después de su victoria, el mexicano no perdió el tiempo y pondrá en juego su título de peso superligero contra José ‘Rayo’ Valenzuela el 3 de agosto en el BMO Stadium de Los Ángeles, cartelera que encabezará Terence Crawford vs. Israil Madrimov.

Isaac ‘Pitbull’ Cruz, de 26 años, logró un importante triunfo ante Rolly Romero y ahora es el nuevo poseedor del título mundial de la AMB en las 140 libras en su debut en la categoría. El pugilista mexicano posee un récord como profesional de 26 victorias (18 de ellas por la vía rápida), dos derrotas y un empate.

Por su parte, William ‘Camarón’ Zepeda, de 27 años, defendió su título continental de peso ligero de las Américas de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 31 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

