Alec Baldwin llora cuando una jueza desestima caso de homicidio involuntario

Alec Baldwin lloró de alegría después de que el caso de homicidio involuntario en el que estaba involucrado, conocido como ‘Rust’, fuera desestimado el viernes 12 de julio.

La jueza determinó que los fiscales no habían entregado adecuadamente la evidencia a la defensa, esto posterior de muchas negativas al respecto.

“El descubrimiento tardío de esta evidencia durante el juicio ha impedido el uso efectivo de la evidencia, de tal manera que ha afectado la imparcialidad fundamental de los procedimientos”, aseveró la jueza Mary Marlowe Sommer.

El viernes 12 de julio, se celebró el tercer día del juicio. Según informó People, el abogado de Baldwin, Luke Nikas, solicitó la desestimación del caso contra su cliente. Argumentó que los fiscales ocultaron pruebas cruciales que podrían haber explicado cómo llegó munición real al set de la película Western ‘Rust’ en 2021.

Baldwin estaba practicando un “cross draw” (sacar una pistola de una funda ubicada en el lado opuesto de su cuerpo respecto a la mano que la sostiene) con una pistola de utilería cuando esta disparó accidentalmente una bala real,

En el accidente murió directora de fotografía Halyna Hutchins e hiriendo al director Joel Souza. Pudo haber enfrentado hasta 18 meses de prisión.

Actor Alec Baldwin y su defensor Alex Spiro después de que la jueza desestimara los cargos.

Crédito: Ramsay de Give/Pool Photo via AP.

Más datos sobre el caso ‘Rust’

Los abogados de Baldwin argumentan que Troy Teske, un amigo de Thell Reed (padre de Hannah Gutierrez-Reed, la armera condenada por el incidente de Rust), entregó municiones a las autoridades pensando que estaban vinculadas al caso. Teske creía que estas municiones eran relevantes para la investigación.

“Estamos hablando de una fiscalía que no conservó esas balas, que no las recogió en absoluto, que no las entregó”, afirmó el abogado defensor del actor.

Nikas explicó que esa prueba era crucial en el caso y que tenían derecho a ella.

“Esta es una prueba crucial del caso que nunca nos fue revelada… Teníamos derecho a ella”, dijo.

“Este caso debería ser desestimado, señoría”, insistió.

En las declaraciones de apertura del miércoles, los fiscales argumentaron que Baldwin infringió las “reglas fundamentales de seguridad de las armas de fuego” al apuntar el arma de utilería hacia Hutchins y disparar.

Sin embargo, la defensa responsabilizó al armero de la película y al primer asistente de dirección, quienes tenían la responsabilidad de la seguridad de las armas de fuego dentro del set, por permitir que se cargara una bala real en el arma de utilería y no asegurarse de que estuviera desactivada antes de llegar a manos de Baldwin.

“Fue una tragedia indescriptible, pero Alec Baldwin no cometió ningún delito. Era un actor que actuaba, que interpretaba el papel de Harlan Rust”, explicó el abogado Alex Spiro, el otro defensor del famoso.

