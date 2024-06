Juez negó moción de Alec Baldwin para desestimar cargo de homicidio involuntario por el caso Rust

A pocas semanas para su juicio, un juez de Nuevo México denegó una moción presentada por Alec Baldwin para que desestimar los cargos de homicidio involuntario por el tiroteo accidental en el set de Rust, que le costó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins.

De acuerdo con EFE, el equipo legal del actor presentó una segunda moción para desestimar los cargos, que fue denegada por la jueza Mary Marlowe Sommer, quien considera que al jurado le corresponde decidir si Baldwin es responsable de la muerte de Hutchins.

John Bash, abogado del actor, argumentó en la segunda moción que Baldwin y el equipo de la película creían que el arma estaba cargada con balas de utilería, por lo que su nivel de negligencia no es el requerido para el cargo de homicidio involuntario.

“Lo que han alegado aquí no es un delito”, argumentó Bash. “Si no sabía del riesgo sustancial de que tuviera munición real, no puede ser culpable”, agregó.

Hace un mes, los abogados de Baldwin habían presentado una moción para desestimar los cargos, que también fue rechazada por Marlowe Sommer.

¿Cuándo será el juicio de Alec Baldwin?

En febrero, se supo que el actor estadounidense será juzgado en el mes de julio por homicidio involuntario por el tiroteo accidental durante el rodaje de Rust.

En ese momento, de acuerdo con Variety, un juez de de Santa Fe, Nuevo México, dictaminó que el juicio de Alec Baldwin por homicidio involuntario comenzará el 9 de julio, día en que se seleccionará al jurado.

El testimonio de Baldwin comenzará el 10 de julio. Se espera que el juicio dure ocho días, por lo que terminará el 19 de julio.

Cronología del caso

En enero, cuando se cumplió un año de la primera acusación de homicidio involuntario por el tiroteo accidental durante el rodaje de Rust, Alec Baldwin volvió a ser acusado de homicidio involuntario.

El pasado 19 de enero, un gran jurado de Nuevo México emitió la acusación de homicidio involuntario contra Baldwin.

En abril de 2023, Baldwin había sido absuelto de los cargos de homicidio involuntario y se había anunciado que se retomaría el rodaje de Rust; sin embargo, en octubre, los fiscales especiales del caso anunciaron que iban a pedir a un Gran Jurado que considerara si el intérprete debía volver a ser imputado penalmente por lo sucedido.

En octubre del año pasado, un juez de Nuevo México había ordenado a los productores de la película que entregaran documentos a los fiscales que potencialmente podían demostrar que Baldwin, protagonista y productor de la película, iba a obtener mayores beneficios si entregaba el proyecto a tiempo y por debajo del presupuesto.

El caso se centra en averiguar cómo apareció una bala real en el tambor de la pistola que empuñaba Baldwin durante un ensayo y que acabó impactando mortalmente contra Hutchins el 20 de octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México.

Halyna Hutchins falleció el 20 de octubre de 2021 durante unas filmaciones de Rust en Santa Fe, Nuevo México, tras recibir el impacto de una bala que salió de un revólver empuñado por el actor Alec Baldwin y que fue cargado por Gutierrez-Reed.

Seguir leyendo: