Baja la inflación, pero los precios siguen al alza, subsecretaria Castillo explica qué ocurre

Aunque la inflación en Estados Unidos registró una nueva baja, hay precios de diversos productos que se mantienen al alza, un reto que el gobierno del presidente Joe Biden continúa enfrentando.

Así lo reconoció en entrevista Alejandra Castillo, subsecretaria de Desarrollo Económico del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

¿Cómo entender esta discordancia entre la baja de la inflación y el incremento de los precios? ¿Cómo podemos explicarle a la gente lo que está ocurriendo ahí?, se le cuestionó a la funcionaria.

“Sí, es interesante y creo que el presidente Biden, en su discurso a la nación hace unos cuantos meses atrás, también abordó un poco de todos estos factores que están en juego”, expuso.

Agregó que la Administración Biden logró bajar el costo de la gasolina, la vivienda, los electrodomésticos, pero reconoce retos.

“Todo esto son los factores que, como he dicho antes, no es una varita mágica. Tenemos que abordar estos temas conjuntamente y, por primera Vez te puedo decir que estamos abordando estos temas”, dijo. “En el Departamento de Comercio, aunque uno no lo cree, estamos abordando el tema de guarderías, porque el cuidado de nuestros hijos también es un costo real que estamos viendo, así que comprendo y entiendo que hay una disonancia en lo que estamos viendo en cuanto a estos reportes y lo que siente las personas”.

El presidente Biden ha señalado en discursos oficiales que empresarios han priorizado sus ganancias, lo cual afecta a los consumidores, pues los precios no bajan. ¿Qué nos puede decir al respecto?, se le pregutó a la subsecretaria Castillo.

“Eso es lo que me refería cuando dije que el presidente Biden habló de esto en su discurso a la nación, donde dijo muy directamente que estamos viendo esas compañías tener […] ganancias históricas, estamos viendo la bolsa de valores en momentos de alza histórica”, dijo. “Más, sin embargo, los precios no bajan y no es una cuestión […] en la cadena de suplidores. Eso ya se ha podido moderar y manejar.

Ahora lo que estamos viendo es que las compañías no solamente están teniendo ganancias históricas, pero también nos están dando menos por un costo más alto”.

Los nuevos datos de la inflación

La tasa de inflación mensual cayó en junio por primera vez en más de cuatro años, ya que el índice de precios al consumidor disminuyó un 0.1% desde mayo, lo que sitúa la tasa de 12 meses en el 3%, el cual su nivel más bajo en más de tres años, según un reporte del Departamento de Trabajo.

“Para nosotros, uno, eso es un reporte que no solamente es positivo, porque no solamente hemos podido mantener la inflación, controlarla, pero ahora estamos viendo cómo la inflación está bajando y eso es gracias a un esfuerzo y a una estrategia que ha estado en este lugar para realmente tratar de asegurarnos que la canasta familiar pueda ser más accesible”, defendió Castillo. “Sabemos bien que el trabajo no está completo y que necesitamos hacer aún más, pero es un reconocimiento de que es importante asegurarnos que las familias, aquellas familias que trabajan tan arduamente como es nuestra comunidad latina, puede continuar teniendo una calidad de vida y que estos precios continúen bajando y mantener la canasta accesible”.

Aunque los republicanos mantienen una campaña contra el presidente Biden y la inflación, la mayoría de los economistas encuestados por The Wall Street Journal dijeron que las políticas del expresidente Trump tendrían más probabilidades de generar inflación que las del presidente Biden.

De los 50 economistas consultados, 28 se expresaron en esa dirección mientras ocho dijeron que la inflación sería peor con Biden que con Trump tras la elección el 5 de noviembre.

Otros 14 expertos dijeron que la diferencia entre las dos agendas sería insignificante.

