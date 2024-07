Carlos Salcedo recibe permiso indefinido de Cruz Azul para ausentarse

Tal parece que el defensa de Cruz Azul Carlos Salcedo sigue sumido en el ojo del huracán a raíz del asesinato que sufrió su hermana Paola, supuestamente por un intento de robo, en virtud de que las versiones sobre el crimen siguen apareciendo de forma extraoficial, donde se asegura que la víctima descubrió aspectos de deshonestidad sentimental entre el jugador y su esposa que derivaron en crimen perpetrado en el municipio de Huixquilucan, Estado de México.

Por un lado, se asegura que Salcedo tuvo una reunión con la directiva del Cruz Azul, en donde ambas partes llegaron al acuerdo de que el defensa viajará a Estados Unidos para arreglar temas de carácter personal y al mismo tiempo en asuntos relacionados con el delito en que se le relaciona.

Todo este tiempo en que no se presente a las instalaciones del cuadro cementero en La Noria, Salcedo no recibirá su salario mientras permanezca fuera del país, tratando de que todo se arregle lo más pronto posible.

Salcedo comparte publicación en su cuenta de Instagram

Precisamente el implicado por su madre directamente con algunas publicaciones en la red social de Instagram, apareció de nueva cuenta en los medios de comunicación al compartir un mensaje con aspectos sentimentales donde asume una tranquilidad espiritual y mental en estos momentos tan complicados por los que está atravesando.

Salcedo compartió lo siguiente en su cuenta de Instagram y que es autoría de la psicóloga clínica Mariana Ledesma: “Deja que te duela, llora lo que necesites, acepta eso que sientes, abraza tu vulnerabilidad como parte del proceso, no te juzgues por lo que estás viviendo, permítete tener el corazón roto, recuerda que nadie sana de la noche a la mañana, sé paciente contigo, con tu proceso, recuerda que no se trata de olvidar lo que viviste, sino de aceptar esa nueva realidad, pero aceptar no es borrar esas memorias, es abrazarlas como parte de lo que viviste, para entonces darte la oportunidad de recibir lo que realmente mereces, así que llénate de amor propio y empieza de nuevo las veces que sean necesarias”.

Carlos Salcedo recibió permiso de la directiva de Cruz Azul sin goce de sueldo para solucionar sus conflictos personales. Crédito: Diego Padilla | Imago7

Salcedo gasta una fortuna en guardaespaldas

Al mismo tiempo, el reportero de la CDMX especialista en asuntos policíacos, Carlos Jiménez, que publica noticias de esta índole en la red social X, publicó que la familia del jugador insiste en que se investigue al jugador por el asesinato de su hermana, como también que el zaguero de la Máquina Celeste y su esposa tenían problemas con Paola.

En la publicación también detallaron que el futbolista gasta casi $300 mil pesos (alrededor de $16 mil dólares) al mes en la contratación de guardaespaldas para su seguridad y al mismo tiempo aseguran que su suegro también fue asesinado.

INSISTE FAMILIA de PAOLA SALCEDO, en q SE INVESTIGUE a SU HERMANO por el CRIMEN

Aseguran q él y su esposa tenían problemas con PAOLA.

Aseguran q @Csalcedojr gasta

$300mil en guardaespaldas

Y recuerdan q su suegro fue asesinado.@FiscaliaEdomex indaga.pic.twitter.com/VMowI2wrqD — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 10, 2024

Lo cierto es que todas las versiones relacionan al exmundialista en Rusia 2018 con el asunto del crimen de su hermana y se espera que conforme avance el tiempo sigan apareciendo más datos para tratar de llegar al fondo del crimen, más allá de que las autoridades ya procesan a dos implicados en el robo a la influencer Paola, hermana del jugador, supuestamente para comprar estupefacientes, pero la familia del jugador descartó esa versión y ha implicado públicamente al defensa.

