Horóscopo de hoy de Nana Calistar 12 de julio de 2024

Piscis

No te permitas caer ni tropezar una vez más, aprende a ver la vida de manera distinta y si te caes levántate con más fuerza. Ten mucho cuidado con comentarios que recibirás por parte de una persona, que no te afecte lo que escuchas, recuerda que las personas cuando no logran superarse o ser mejor que tu suelen aventar el veneno para dañarte. Vienen cambios en tu estado de ánimo, andarás bien bipolar, aprende a controlarte más y no desquitar tus enojos y errores con personas que ni la deben ni la temen. Si tienes una relación no descuides a tu pareja por andar de pronta, das entrada a personas que tienen otro tipo de interés hacia ti y después ya no sabes cómo quitártelos de encima. Tus sueños te revelarán grandes cosas y situaciones, no te compliques tanto la vida y vive cada hora que tienes, sueles atender cuestiones que no te dejan nada y dar tu tiempo a quien no te da ni un segundo de atención. Amor a distancia se visualiza. Ve tras tus sueños y metas y no permitas que nadie te detenga en ello. Cambia tu manera de pensar y actuar pues podrías cometer errores con la persona que te interesa.

Acuario

Busca a esa amistad con la que no terminaste bien, deja tu orgullo y rencores atrás y decídete arreglar todas esas situaciones que quedaron pendientes e inconclusas. Cambios importantes en cuestión de amistades, ten presente que no eres monedita de oro y no puedes caerle bien a todo mundo, quien se quiera quedar es bienvenido en tu vida quien no, que se quite de la fregada puerta y no estorbe en la entrada. Te cuesta mucho trabajo olvidar a las personas y por eso muchas veces terminas sufriendo, recuerda que nadie es externo y que todo principio tiene un final, disfruta el momento que tenga que durar. Una fiesta se aproxima, necesitas echarle ganas a la dieta, podrías subir de peso en estos días. Si tienes pareja ten cuidado con cuestiones familiares pues vienen algunos desacuerdos. Te visitará amistad. Una amistad se enfermará. Viene una separación o pérdida de persona de tu vida. Cambios en estado de ánimo de familiar que te afectarán a ti, andará muy bipolar. Aprende a vivir en soledad y a disfrutar los momentos propios. Una amistad podría ser víctima de robo o de asalto en estos días.

Capricornio

Sentirás deseos de regresar el tiempo y vivir momentos que te hicieron feliz, dale vuelta a la pagina no vivas ya de eso, tienes todo para ser feliz. Te preocupas mucho por el futuro y aún no sabes si estarás en él. Es probable que vengas oportunidades de mejorar en el trabajo o nuevos proyectos que tienen que ver con un negocio. Cuida mucho tu parte emocional podrías estar en un tono algo achicopalado o achicopalada por problemas que andas cargando desde hace tiempo. Algunas ocasiones caes en situaciones muy absurdas que lejos de beneficiarte solo te atoran en el camino. Te enterarás de que hubo una fiesta y no fuiste requerido o requerida. No caigas en cuestiones pasadas que solo te han dañado y mermado la existencia. Posibilidades de realizar un viaje en próximas fechas. Piensa bien la decisión que vas a tomar o podrías cometer ciertos errores que repercutirán en tu futuro. Ten cuidado con cuestiones que tienen que ver con nuevos proyectos con otras personas, podrían traicionarte.

Sagitario

Hay personas a tu alrededor que solo te dañan tus energías, tu orgullo te hace cometer muchos errores, sin embargo algunas veces te ayuda para no caer en las mismas cuestiones del pasado. Es posible que sientas necesidad de cambiar cuestiones que no te han dejado avanzar, posibilidades de que logres comprender el porqué de muchas cosas. Si tienes pareja hay muchas posibilidades de que ciertas cuestiones del pasado afecten su relación. Oportunidades de concretar relación o de conocer a una persona que moverá tu mundo, llévala tranquis no te ilusiones ni enamores tan rápido que puedes caer en las mismas equivocaciones. No temas a una nueva oportunidad en el amor pues estas en un ciclo en que llegarán nuevas oportunidades y tendrás hasta pa escoger. Si tu relación ha estado algo confusa y seca, ponle más ganas, recuerda que también requiere mantenimiento, quita de ella lo que la dañe y aprende a salir a nuevos lugares con tu pareja, la relación ha pasado a la costumbre y monotonía. Ten cuidado de amores baratos pues hay probabilidades de que caigas en esas fregaderas. Mucha suerte en juegos de azar. Te reencuentras con familiares. Pensarás mucho en quien se fue, recuerda que mucha culpa fue tuya.

Escorpión

Ten cuidado con amistades que solo te buscan cuando lo necesitan y después ni la geta asoman. Si tienes una relación se tornan enfrentamientos a causa de chismes y malos entendidos, no permitas que otras personas se metan en lo que no les importa ponte las pilas en esas cuestiones. Aprende a amar tus sueños y metas y poner todo tu empeño en cumplirlas, no permitas que otras personas te dañen mediante comentarios negativos que se te resbale lo que piensen, recuerda que si no te dan para el gasto no tienen por qué dar su opinión. Cuídate de infecciones estomacales y de anginas. Bájale a refrescos y harinas, mucha de tu gordura es por retención de líquidos e inflamación. Un evento se aproxima, serás requerido o requerida. Si tienes pareja planeen un viaje junto, eso ayudará un chorrro a mejorar la relación. Cuida mucho la parte de tus sentimientos, te has vuelto algo frío o fría con las personas que quieres, tienes miedo a que te engañen y traicionen, aprende a ver la vida más colorida y que no te afecte lo que sucede a tu alrededor. Ten cuidado con tus sentimientos pues podrías cometer grandes errores por entregarte de más a quien no se esfuerza por ti.

Libra

Amores de un rato te acecharán en estos días, deja en claro tus sentimientos y no te metas en relaciones prohibidas. Cuida mucho la cuestión de la alimentación se te va hacer bolas el engrudo y podrías subir mucho de peso. Una mentira podría ocasionar un problema enorme con pareja en caso de tener. Si tienes pareja la relación va mejorar mucho, pero todo depende de la manera en que comiences a consentir a tu pareja. Viene un fin de semana más relajado, es importante que ocupes tu energía en cosas de provecho y que te dejan algo a cambio, sueles invertir tu energía, tiempo y dinero en puras fregaderas de las cuales no obtienes nada. Familiar se enferma. Si tienes pareja ten cuidado con buscar motivos o pretextos para estar peleando, no tienes necesidad de hacerlo. Si sales con una persona y no te emociona ni nada pues a la fregada, déjate de tonterías y dudas, aprende a amar cuando estés listo y no cuando te caiga alguien nomas de la nada. Estarás en un tono que ni tu madre te aguante, algunas veces caes en tonterías y te amargas de la nada. Ya no pienses tanto en lo que pudo haber sido, aprende a soltar y concentrar tus energías en nuevas oportunidades. Te enteras de infidelidad en relación de amistades.

Virgo

Ponte las pilas en cuestión de proyectos pues muchas de tus ideas podrían ser robadas por personas a las que les has contado tus planes. Podrías caer en una provocación de una persona y cometer un error muy grande, analiza y piensa bien lo que puedes perder por una noche de calentura. No te conformes con tan poco quien te quiera y aprecie pagará el precio que de verdad vales. No te preocupes tanto sino has logrado consolidar una relación, pues no son los tiempos correctos para ti, en la medida que avancen los días conocerás una persona que llegará a tu vida por una red social o por una amistad, muchas posibilidades de que se dé una relación duradera. Sueles mal gastarte y conformarte algunas ocasiones, recuerda que tu signo es muy ambicioso y le gusta la vida cara, así que no seas conformista y exige lo que en realidad mereces. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus fregaderas dejarán de estarte fregando. Un nuevo amor se aproxima, llegará a tu vida en las próximas semanas, pon atención pues podrías confundirlo con amistad. No pierdas esa oportunidad.

Leo

Ten cuidado con negocios en estos días pues podrías ser víctima de un fraude. Si tienes una relación la desconfianza, los celos y las mentiras podrías dañar lo que has construido. No es que no creas en el amor, el problema es que has recibido tanta friega que te cuesta volver a confiar, sin embargo, en próximas fechas conocerás a una persona por medio de Facebook o una red social. Posibilidades de crecimiento personal se aproximan, necesitas estar bien en tu interior para que dichas situaciones se muestren de manera positiva. Momentos de tristeza e incertidumbre podrían aparecer este fin de semana, no te deprimas por lo que no fue, levanta tu mirada y disfruta las oportunidades que la vida te ofrece. Una vez que aprendas a superar tus miedos y traumas pasado sentirás el sabor de la victoria y tocarás la felicidad. Eres fuerte y no te doblegas por cualquier situación sin embargo tu punto débil siempre será tu familia. No guardes rencores por quienes te fregaron la vida en el pasado, a la shingada y bye con sus vidas.

Cancer

Sueños premonitorios que te revelarán muchas cosas que están por pasar, no pienses tanto en los problemas que te aquejan y échale todas las ganas para lograr tu meta y objetivos. A veces por querer ayudar a todos dejas cuestiones pendientes. Pon atención a tu vida antes de querer resolverle la vida a todo mundo, te enfocas mucho en cuestiones que no deberían de ser de tu importancia al punto de descuidar las cosas que en realidad deberían de ser tu centro de atención. No temas a cambios y nuevas oportunidades, amores del pasado regresa con más fuerza posibilidades de revivir la llama del amor, no confíes nuevamente, mantén siempre la guardia para evitar que te hagan daño y puedas volver a salir lastimado o lastimada. No te compliques tanto la existencia, es momento de llevar la vida más ligera y hacer un lado todos esos problemas y tonterías que te atontan o te hacen cometer errores, no te culpes por errores del pasado ni por situaciones en las cuales tú no eres culpable. Siempre que requieras una opinión o consejo que sea de tu familia pues muchas de tus amistades podrían darte un consejo equivocado solo para lograr que no avances o te quedes estancado.

Géminis

Podrías entrar en un conflicto debido a no saber que decisión tomar, recuerda que la última palabra la tienes tu, pon atención a tus sueños y a ese sexto sentido que te caracteriza para que sigas lo que te dicta tu corazón. Grandes cambios y posibilidades de conocer nuevas personas, una de ellas ya tiene una relación y la otra persona está separada, piensa bien hacia donde te diriges y lo que buscas, no cometas esos errores que ya cometiste y tanto te lastimaron. En cuestión de amor tienes muchas posibilidades que mejore la relación con una persona con la que has tenido diferencias, puede ser tu pareja o una persona que te interesa mucho. Inicias una etapa muy perra en la cual comenzarás a sanar heridas del pasado y ha ser más hijo e hija de la fregada, no te costará trabajo cambiar tu forma de ser y pensar pues en la sangre lo llevas. Una fiesta o evento al que nos serás requerido se aproxima. No te deprimas por lo que no tienes y aprovecha eso que te rodea y realmente te hace feliz. No busques la manera de caerle bien a todo mundo pues jamás lo lograrás, recuerda que no somos moneditas de oro.

Tauro

Ten cuidado con una caída o con accidente. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones. Empezarás a tratar a las personas como se merecen y a no dejarte manipular ni por ti mismo. Rompimiento de relación en próximas fechas de un familiar. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida. Te vienen grandes cambios en el área sentimental pues comenzarás a desarrollar amor por una amistad o persona que ha llegado a tu vida en las últimas semanas. Deja todos esos momentos de amargura a un lado y comienza a buscar tu propia felicidad, vienen momentos muy buenos para ti, quienes se fueron sin motivo regresarán y te pedirán disculpas. Es importante que pongas en una balanza tu trabajo tu pareja o amistades pues has descuidado mucho esa parte y podrías ocasionar que se alejen o reclamen por no dedicarles el tiempo adecuado. Organiza tus tiempos para evitar esos problemas.

Aries

Podría presentarse una oportunidad para realizar un negocio, te irá super bien, solo checa con quien te relacionas pues habrá personas que querrán pasarse de listos. Empezarás a madurar muy pronto pues estás en una etapa en que tu bienestar es lo más importante, date tiempo para ti, no trates de resolverles la vida a las demás personas sino has podido resolver la tuya. Te decepcionarás mucho de una amistad. Salida a fiesta o con amistades, no tomes mucho pues podrías aflojar a la persona equivocada. Es importante que entiendas que las oportunidades tienen fecha de vencimiento, no pierdas tu tiempo con quien no hace ni madres por estar a tu lado y aprovecha a quien de verdad te busca y hace todo por tenerte en su vida. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas. No temas a cambios en el área sentimental dale como gorda en tobogán y que sea lo que Dios quiera. Muchas veces te dejas caer o vencer bien inche fácilmente, no temas a enfrentar obstáculos y demostrarle al mundo de lo que eres capaz y hasta donde puedes llegar.