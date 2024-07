Jaime Lozano no seguirá en la selección de México al no aceptar ser auxiliar del “Vasco” Aguirre

Finalmente, el actual técnico de la selección de México Jaime Lozano decidió no aceptar el ofrecimiento de sumarse como auxiliar de Javier Aguirre, en el cambio de estafeta de la dirección técnica del cuadro azteca que realizarán a partir del inicio de la próxima semana los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol encabezados por el Alto Comisionado Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez.

Lozano, de acuerdo a las versiones extraoficiales a las que tuvo acceso La Opinión, Lozano trató de ser convencido de que no se trataba de una degradación, sino de un trabajo conjunto y la continuación del proyecto que inició el año pasado en relevo del argentino Diego Cocca.

Habrá que esperar si en realidad Javier Aguirre traiciona sus convicciones y termina aceptando un cargo que hace dos meses parecía descartar, sobre todo si este afectaba la continuidad de Jaime Lozano, por lo cual, existe una pequeña posibilidad de que el lunes aparezcan otros nombres como los candidatos para suplir a Jaime Lozano.

La realidad de la negativa de Lozano fue sencilla en virtud de que el todavía estratega de la selección de México por ningún motivo se planteó la posibilidad de seguir en el cuerpo técnico como un segundo a bordo, después de que fue contratado como entrenador principal y no como asistente.

Es decir, que la decisión de Jimmy según estas versiones extraoficiales se debió a cuestión de códigos morales, ya que al haber aceptado el ofrecimiento del alto mando del fútbol en México habría tenido que dejar atrás a su cuerpo técnico, a quienes les ofrecieron ser colocados en las selecciones menores que coordina el argentino Andrés Lillini.

Aguirre, no obstante que en mayo pasado señaló ante la opinión pública que no aceptaría ningún cargo en la selección de México que pudiera afectar la estabilidad de Jaime Lozano en la dirección técnica, finalmente no pudo negarse a aceptar el ofrecimiento de Juan Carlos “La Bomba” Rodríguez en asumir el cargo para continuar con el proyecto para el Mundial 2026.

La negativa de Lozano sin duda generará complicaciones en el nuevo engranaje del equipo nacional azteca, en virtud de que el “Vasco” Aguirre tenía contemplado a Lozano como una pieza fundamental de enlace con los jugadores, sobre todo porque es una experiencia que no se puede soslayar y que habría sido importante para el futuro de la selección

🚨😳 Jaime Lozano no quiere ser auxiliar de Javier Aguirre en Selección Mexicana



🎙️Información de @GibranAraigehttps://t.co/EvTe8SUk5d #SeleccionMexicana I #FMF I #Futbol — TUDN USA (@TUDNUSA) July 12, 2024

La Federación lista para cerrar trato con Javier Aguirre

Una vez con el camino libre para negociar con Javier Aguirre, todos los términos que se le han planteado al “Vasco”, aseguran que el acuerdo se concretará a principios de la próxima semana y así Javier Aguirre Onaindía tomará el cargo de “bombero” del llamado Tricolor por tercera ocasión.

La primera fue en el fallido proceso del 2002 cuando entró al relevo de Enrique Meza para llevar al Mundial a la selección de México y ser eliminados por Estados Unidos en los octavos de final, la segunda ocasión en el 2010 en relevo del sueco Sven Goran Eriksson, recientemente fallecido para acudir a la justa mundialista en Sudáfrica, siendo eliminados también en octavos de final por Argentina.

El cargo de Duilio Davino en peligro

Dentro de todos estos movimientos, el cargo de director deportivo que ostenta Duilio Davino está en riesgo por la falta de relación con el que será nombrado técnico nacional, por lo que se analiza modificar también este cargo, pero será en los próximos días cuando se tengan los detalles si algún otro directivo toma la estafeta.

Alfredo Tena sería el auxiliar de Javier Aguirre

Entre toda la vorágine de opiniones y versiones, también salió a la palestra el nombre de Alfredo Tena, ex entrenador de América, Pachuca, Querétaro, Santos, entre otros equipos y actual miembro del cuerpo técnico de la Sub17, como posible auxiliar de Javier Aguirre en la selección de México, pero todo se decidirá la semana entrante en la reingeniería que harán los altos mandos de la FMF.

Jaime Lozano no seguirá al frente de la selección de México, según versiones extraoficiales que aseguran que el actual técnico no aceptó ser degradado y que Javier Aguirre tome su lugar. Crédito: Julio Cortez | AP

Seguir leyendo: