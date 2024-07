Regina Brown Wilson: ‘Lucha contra el odio debe continuar como prioridad en California’

Mientras nuestras comunidades, afroamericana, latina y asiática trabajemos juntas y aprendiendo unas de otras, sin duda que continuaremos levantándonos contra el odio, porque todos queremos lo mismo, alcanzar el sueño americano.

Así lo comentó Regina Brown Wilson, directora ejecutiva de California Black Media, en un encuentro con La Opinión, como parte de la conversión Stop the Hate; y dijo que cuando hay tensiones raciales entre las comunidades, generalmente no tiene que ver con la raza sino con que la gente está perdiendo empleos, los intereses están altos y hay menos recursos.

“Tenemos que descubrir qué es lo que nos inquieta, lo que no nos gusta y asegurarnos de mirarlo desde una perspectiva que no sea de odio ni de estereotipos sino de preocupación, y luego hablar con la gente para que puedan escucharnos y no ponerse a la defensiva, y así poder estar en un lugar donde podamos nivelar, porque muchas veces eso no sucede”.

Brown Wilson relató que creció en una comunidad en la que no se permitían los incidentes de abuso y bullying hacia otros; y si eso pasaba, la gente intervenía y le plantaba cara al agresor.

“Es aún más imperativo que los afroamericanos y cualquier raza intervengan y se aseguren de corregir a las personas cuando hacen cosas estereotipadas y dañinas”.

Afirmó que vamos a tener que hacer un esfuerzo concertado para salir de esos estereotipos, superarlos y si alguien hace algo malo, debemos enfocarnos en ese individuo, y no hacer extensivo ese incidente a toda una raza.

“Como medios de comunicación tenemos que asegurarnos que las historias que escribamos humanicen a nuestra comunidad para corregir la historia y dejar las cosas en claro”.

Tensiones entre estudiantes

Brown Wilson dijo que para aliviar las tensiones raciales entre los estudiantes, necesitamos asegurarnos de convocar a reuniones familiares comunitarias con los líderes y las personas adecuadas para ver de dónde viene la tensión.

“¿Es algo que están viendo en las redes sociales? ¿La gente está tomando la retórica de los medios nacionales y luego permitiendo que se repita y se transmita a nuestras comunidades locales?”.

Así que recomendó tener esas reuniones familiares para ver lo que está pasando, y traer a los adultos a la sala y elaborar un plan para comenzar a fomentar un mejor ambiente que permita a los niños participar en actividades sociales.

Agregó que es importante escuchar a los hijos; y crear una guía moral de lo que esperamos y toleraremos en el sistema escolar, en la casa y en el camino hacia y desde la escuela.

“Como sociedad vamos a tener que unir fuerzas para trabajar en estrategias que nos ayuden a ver a nuestros hijos crecer en ambientes positivos, y para que sepan qué tolerar y qué no tolerar dentro o fuera de las redes sociales”.

Hizo ver que tenemos que traer a la conversación a las compañías de redes sociales porque permiten páginas donde se pueden ver pleitos de los niños en las escuelas.

“Es inaceptable que puedan estar en Instagram y que mi sobrina pequeña pueda venir a mostrarme todas estas peleas que tienen lugar en su escuela, y que la gente las puede mirar una y otra vez”.

La campaña del odio

Dijo que a través de la campaña estatal contra el odio, hemos visto una disminución de estos eventos, pero se requiere cerrar los brazos nuevamente, escribir editoriales, y hablar con los legisladores para que le sigan dando prioridad.

“Debemos asegurarnos de que sea una prioridad para el caucus latino, el caucus afroamericano y el caucus asiáticos y de las islas del pacífico, y preguntarle a cada legislador dónde está el dinero que se destina a esto porque queremos que esta campaña continúe para asegurarnos que el odio pare”,

De acuerdo al reporte de los crímenes de odio de 2023, sin bien hubo un descenso en general, los incidentes contra la comunidad afroamericana han persistido, con un incremento de 20.6% entre el 2022 y el 2023.

“Nuestros números son mayores porque los crímenes en general no se reportan mucho”, señaló.

Brown Wilson reveló que trabajan en un proyecto de mapeo de los afroamericanos en el estado, incluyendo a los demás subgrupos y asegurándose de que puedan observar dónde están los crímenes de odio.

“El único problema es que los datos no nos brindan todo lo que necesitamos, necesitamos poder ver por qué y a qué se debe un crimen de odio: ¿es algo que sucede en la escuela? ¿es por el uso de la palabra N? Hay muchas cosas diferentes sobre por qué sucede un crimen de odio o por qué lo denunciaríamos. Debemos poder analizar eso”.

Al mismo tiempo recomendó poder adoptar una postura audaz al escribir los artículos que denuncien el odio para que que la gente vea sus propios prejuicios.

Y señaló que como comunidades latinas y afroamericanas tenemos que construir puentes una y otra vez.