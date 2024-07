Ted Cruz proyecta que Kalama Harris o Michelle Obama podrían reemplazar a Joe Biden

Ted Cruz, senador por Texas, está convencido de que la cúpula del Partido Demócrata podría decantarse por Kalama Harris o Michelle Obama para entrar al rescate de la candidatura presidencial una vez que Joe Biden haya renunciado o lo hayan separado de la misma.

A pesar de su deficiente desempeño en el debate frente a Donald Trump y de los errores que ha cometido en actos posteriores, donde surgen evidencias de su falta concentración al equivocarse al citar los nombres de ciertos personajes de manera desacertada, Joe Biden continúa firme en su posición de contender en busca de cuatro años más de gobierno.

Basado en ello, durante una entrevista concedida al canal de televisión Fox Business, Ted Cruz aseguró que serán los líderes demócratas de mayor peso quienes, en determinado momento, terminarán por encontrar un recurso para hacer a un lado del proceso electoral al político de 81 años.

“Calculo que las probabilidades de que (los demócratas) se deshagan de (Biden) son de alrededor del 80%, y si lo hacen, creo que su candidato sustituto será una de dos personas: será Michelle Obama o será Kamala Harris”, anticipó.

Joe Biden continúa siendo golpeado por algunos de sus propios compañeros de partido al exigirle poner fin a sus aspiraciones políticas. (Crédito: Gerald Herbert / AP)

El abogado nacido en Calgary, Canadá, puntualizó que, desde hace mucho tiempo, en la Casa Blanca sabían que algo no andaba bien con la capacidad cognitiva de Joe Biden, pero optaron por no revelarlo.

“Todos saben desde hace seis meses, desde hace un año, desde hace más tiempo, que la capacidad mental de Biden está gravemente disminuida, que no está a la altura de hacer el trabajo, pero no les preocupa tener un comandante en jefe que no sea capaz de cumplir con las responsabilidades.

La única razón por la que están entrando en pánico es porque ahora se dan cuenta de que el pueblo estadounidense lo ha visto y les aterroriza que pierda en noviembre y, por eso, ahora están dispuestos a deshacerse de él“, indicó.

Hasta el momento, algunas encuestas muestran que a la campaña de Donald Trump no le sentaría nada bien competir frente a una mujer en la boleta electoral, pues ya sea contra Kamala Harris o Michelle Obama, presuntamente terminaría perdiendo en la boleta.

Sigue leyendo:

• La actriz Ashely Judd les exige a los demócratas no perder más tiempo para reemplazar a Biden

• Obama podría estar precipitando el final de la campaña política de Biden, revela informe

• La mayoría de los estadounidenses piensa que Biden debería poner fin a su campaña, revela encuesta