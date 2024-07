Así es el estadio donde Shakira cantará en la Final de la Copa América

La noche del domingo se celebrará la Final de la Copa América entre Argentina y Colombia, la cual no solo llama la atención por todo lo que hay en juego, sino que también porque el show del medio tiempo correrá a cargo de la cantante colombiana Shakira, quien deleitará a los presentes con algunos de sus más grandes éxitos.

“Shakira, Shakira La estrella colombiana será la artista oficial de la Gran Final de la CONMEBOL Copa América USA 2024 ¡Prepárate para sentir la grandeza en un show que hará vibrar al continente!”, informó la cuenta de X de la Copa América.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía que muestra a la nacida en Barranquilla en primer plano, mientras que detrás de ella aparecen Anthony Davies, Lionel Messi, James Rodríguez y Luis Suárez, algunos de los jugadores más representativos de las cuatro escuadras que disputarOn las Semifinales, instancia de la que solo Messi y James salieron bien librados.

Shakira, Shakira 🎶



La estrella colombiana será la artista oficial de la Gran Final de la CONMEBOL Copa América USA 2024™️ 🌟



¡Prepárate para sentir la grandeza en un show que hará vibrar al continente! — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 9, 2024

El partido más importante de la competencia se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami, complejo en el que se espera la presencia de alrededor de 65,000 aficionados, lo que pondrá a la barranquillera en uno de los escenarios más grandes en los que se haya presentado en los últimos tiempos.

El inmueble, que fue inaugurado en 1987 bajo el nombre de Joe Robbie Stadium y tuvo un costo de construcción de $115 millones de dólares, suele ser el estadio sede de los Miami Dolphins de la NFL y de los Miami Hurricanes.

Además de haber sido elegido como sede de la Final de la Copa América, este inmueble tiene en su historial la disputa de 6 Super Bowls, así de distintos eventos de béisbol, automovilismo, boxeo y lucha libre, mientras que será una de las sedes del Mundial de Futbol de 2026.

También ha visto pasar por sus instalaciones a cualquier cantidad de intérpretes como The Who, Paul McCartney, Guns N’ Roses, U2, Pink Floyd, The Rolling Stones, Elton John, Madonna, The Black Eyed Peas.

Al igual se han presentado Metallica, Coldplay, Taylor Swift, Beyoncé, The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, entre otros.

La música latina también ha estado muy bien representada por Aventura, Bad Bunny y Karol G, siendo esta la primera ocasión que Shakira se presentará sobre su césped. Karol G también dirá presente solo que ella para entonar el himno del país que la vio nacer.

