Horóscopo de hoy de Nana Calistar 13 de julio de 2024

Piscis

La vida te pondrá muchas oportunidades, pero si te atontas buscando donde no debes al final te quedarás como el perro de las dos tortas. Trata de no tomarte las cosas de quien viene, vive la vida más ligera y que sigan hablando que gracias a ello tienes más fama. Debes aprender a cuidar más el qué dirán, dejas mucho que desear. Si ya tienes una relación y ha habido problemas con tu pareja comenzarán una etapa de reflexión la cual hará que la relación vuelva a tomar su curso y más fuerte que nunca. La dieta y el ejercicio serán tu mejor arma para recuperar tu cuerpazo criminal, ponte metas y cúmplelas, demuéstrale a quienes te dañaron de lo que eres capaz. Un cumpleaños o reunión con amistades te va a ayudar a relajarte. Entras en una excelente etapa, pero necesitarás poner mucho de tu parte para que todo salga de la mejor manera, no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada por nadie pues la misma vida te dará un montón de opciones para que logres concretar algo estable y duradero. Arriésgate con el negocio que tienes en mente, te va a dejar grandes ganancias. Cuidado con chismes en trabajo o vecinos. Cuidado con cambios repentinos en tu alimentación podrías enfermarte de gastritis o colitis.

Acuario

Vienen momentos grises sobre todo a la hora de ir a dormir, recordarás muchas cuestiones de tu pasado que en su momento te dañaron e hicieron la persona que ahora eres. Vienen cambios en tus estados de ánimo, mejorarás mucho en estos días, te aplicas en dieta y ejercicio y vienen salidas con amistades. Ten cuidado en quien confías pues viene una traición de una persona muy importante para ti, te va a dar donde más te duele. Aléjate de quien no te quiere, no te tolera o le molesta tu presencia, no vale la pena que la pases mal, valórate y ten un poco más de dignidad. Hay cambios en los planetas que te beneficiarán mucho, pero a la vez andarás en un tono muy intenso, pues tus deseos sexuales estarán muy despiertos, ten mucho cuidado de cometer errores o imprudencias sobre todo con amistades. Familiar llegará de tierras lejanas, la unión familiar se reforzará y la llegada de un nuevo amor se aproxima, podrás identificarle a la primera mirada. La vida te pondrá a tu paso a muchas personas de las cuales vendrán traiciones sobre todo una de piel blanca en fechas próximas. Podrías ser víctima de un robo o perdida de objeto o dinero, ten más cuidado donde dejas las cosas.

Capricornio

Viene posibilidades de realizar un cambio en tu vida el cual te va a beneficiar mucho, dale pa delante. Quita todo eso que te estorba y te hace sentir mal, cuida más la manera de tratas a las personas y centra tus energías y tu tiempo en tus sueños y anhelos. Mantén la guardia puesta y activa tu escudo para no involucrar los sentimientos con una amistad pues podrías terminar bien enamorado o enamorada. Te enteras de cómo está jodiendo la vida a expareja. Aprende a valorarte más y darte cuenta lo que vales, no caigas con cualquier persona que no sabe ni lo que quiere en la vida, eres de gustos caros y te encanta la buena vida así que si no tienes la capacidad para producir dinero busca quien te complazca en tus gustos, recuerda que no es interés sino aseguramiento de tu futuro. Viene un embarazo o nacimiento de amistad o ser querido. Ciclos que hay que analizar y ver qué has hecho por consolidar tus sueños, no te quedes con ganas de nada, aprende a disfrutar lo que la vida pone en tu camino, cuidado con tratar de cambiar a las personas, no vale la pena gastar el tiempo en eso, sino puedes aceptarlas como son next.

Sagitario

Perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos, podría llegar del pasado. Si tienes pareja una salida o un viaje juntos va a reforzar y crear nuevos lazos inclusive se ve una situación, evento o persona que los va a unir más que nunca. Cambios perros, cierre de ciclos y oportunidades de mejoras laborales. Mensajes que te harán tus días. Aprende a controlarte un poco más o de lo contrario podrías afectar a personas que significan mucho para ti. Aguas con tu trabajo pues hay un ambiente algo tenso por chismes y malos entendidos, tu dedícate a lo tuyo y que el mundo ruede. Ya no trates de fingir o aparentar algo que no sientes, si tienes una relación y ya no te llena no tienes por qué seguir ahí para complacer a tu pareja, cierra ese ciclo y continúa con lo que sigue. Es probable que en estas fechas te des cuenta quien de verdad vale la pena y quien no te sirve ni pa ir a incomodar a su santa madre. Es momento de cambiar tu forma de ver la vida y comenzar a visualizar todo eso que quieres para ti, no es momento de aceptar nada que sea de ultima hora sino meditar y ver propuestas antes de aceptar cualquier situación.

Escorpio

Amores de una noche se visualizan, un viaje y la llegada de familia que tenías mucho tiempo de no ver. Caes en errores que ya cometiste en el pasado y te cuesta cada vez más salir de ellos. Tu felicidad está regresando poco a poco y el balance perfecto está por encontrarse. Cambios muy buenos en tu vida que te dejarán un gran sabor de boca, un viaje en puerta y la posibilidad de arreglar documentos o hacer un trámite que habías parado. Cuidado con amores de una noche los cuales pudieran afectar tu corazón, recuerda que se te da mucho el enamorarte rápido. Aprende a buscar nuevas oportunidades en lo laboral porque te llegarán mejores y posiblemente fueras de México. Movimientos importantes mejorarán en el área de la economía. Cuidado con accidentes automovilísticos que estarán a la orden del día. Vienen oportunidades de fajes con nuevas personas sin embargo deberás de darte a respetar más o de lo contrario nadie te va a tomar en cuenta, no te quemes que no es momento para hacerlo. Vienen cambios muy perros en tu vida, ten cuidado en quien confías pues una persona muy cercana a ti está hablando muy mal de ti a tus espaldas, hay que identificar de quien se trata y mandar a la fregada a esa persona pues solo te daña la buena energía.

Libra

Ten mucho cuidado con traiciones que vienen por parte de familiares las cuales podrían dolerte más de lo que crees y te imaginas. Date la oportunidad de perdonar tus errores del pasado y de disfrutar más lo que va vida pone en tu camino, tu familia tu punto clave para despuntar. No mendigues amor, que lo hagan quien no se valoren, eso no debe de ser tu caso así que aprende a ser más perra en ese aspecto. Que tu pareja no te diga que te ama no significa que no sea así, no todos tiene la facilidad de expresar lo que sienten, deja de hacerte ideas tontas en tu cabeza. Viene un viaje bastante bueno en el cual te la pasarás de lo mejor solo debes de ser muy inteligente para no cometer errores. Es posible que en estos días estés algo melancólico y las cosas no te salgan como esperas, despréndete de toda la negatividad y ve por cuestiones más positivas. Vienen cambios muy buenos en tu vida por otra parte, pero si te descuidas podrías perderlo todo. Cambia tu estado de ánimo y enfócate en ser feliz y tener paz y tranquilidad que ahí estará la clave de tu felicidad. Momentos de mucha incertidumbre se aproximan, tendrás muchas dudas en tu vida y no sabrás qué camino elegir, habrá personas que te pondrán obstáculos y quizás no te permitan avanzar.

Virgo

Recuerda que eres como una esponja y absorbes la negatividad de las personas, procura que la gente que esté a tu alrededor sean personas que te aporten algo a tu vida o te hagan sentir mejor. Es momento de ponerle fin a comentarios fuera de lugar de quienes te rodean porque podrían causarte un mal día y ponerte muy de malas. Posibilidades de un viaje y de reencuentro con amistades del pasado. Una enfermedad se visualiza en el terreno de una amistad. Perdida de objetos o dinero, cuida más tus cosas sobre todo celular y cartera. Cambia la forma de ver la vida y se más positivo en lo que quieres y deseas. El negocio que has pensado tendrá que esperar debido a que el recurso económico te va a hacer falta, pero a mediados del mes que entra lograrás recuperar tu estabilidad. Es probable que la vida te ponga una prueba algo intensa para que aprendas la lección y valor a quienes te rodean, has perdido el tiempo en tonterías y cuestiones que no te dejan nada de provecho. Tramites que harás saldrán favorecedores. Te cancelan salida con amistad. No creas en todo lo que te dicen, sobre todo si viene de personas que ya te mintieron.

Leo

En los negocios grandes ganancias, lo tuyo es el comercio y los negocios, eso te dejará grandes ganancias económicas. Vienen momentos en los cuales deberás tomar decisiones muy importantes en tu vida. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías caer en depresiones que son muy fuertes sin motivo alguno. Entre más temas a volver a enamorarte menos posibilidades tendrás de conocer a la persona correcta para ti, el amor es más simple, pero tú te lo complicas demasiado. Trata de guardar un poco de dinero pues vendrá la oportunidad de una inversión a finales del mes. Si tienes pareja revisa su celular te podrías llevar una gran sorpresa. No pierdas tu tiempo en invertir en cuestiones que no te dejan nada de provecho, cuidado con caídas y golpes que se presentarán en estos días. Familiar lejano hablará de tu familia. Amistad concluye compromiso amoroso. Cuidado si tienes una relación, se ha notado aburrida y sin chiste, si ya no sientes nada o no te mueve el asunto ya no pierdas el tiempo ahí, es momento de decir next y enfocar tus energías en otras cuestiones. Te andarás cargando un carácter que ni tú te vas a aguantar, a veces hasta te das miedo tú mismo o tu misma por la manera en que sueles reaccionar ante otras personas.

Cancer

Una amistad te va a meter en problemas pues andará de hocico flojo, viene un chorro de estrés laboral y posibilidades de una salida de la ciudad. Si tienes una relación una situación los unirá más que nunca. Si quieres algo estable en una relación ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor pues sueles exigir demasiado y por eso no dan el siguiente paso contigo. No te preocupes por quien te fregó la existencia en tu pasado pues el karma y la misma vida se encargarán de hacer justicia y poner las cosas en su lugar, tu solo espera y el tiempo te mostrará con hechos lo que por tu propia mano querrás hacer. La llegada de nuevos amores se presenta y la oportunidad de consolidar de una buena vez una relación, no tomes en cuenta críticas de nadie, toma tus decisiones y traza tu camino que es tu responsabilidad, si te equivocas o caes te has de levantar con más fuerza. Que te valga todos los comentarios negativos de la gente que solo te afectan, te hacen sentir mal y llegan a cambiar tus caminos y formas de vivir la vida. Días de reflexionar mucho sobre el camino que debes seguir. Embarazo en alguien conocida. Eres una persona con muchas envidias encima, las personas al ver que logras lo que te propones suelen echarte malas vibras.

Géminis

Un amor de tierras lejanas entrará a tu casilla y te hará muy feliz, comenzarás a sentir ese amor que hace tiempo no sentías. En lo laboral piensa en un nuevo trabajo o una nueva inversión, quizás la idea de poner un negocio sea la clave o la idea oportuna para mejorar tu economía. Vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas, pela bien los ojos pues por estar pensando en alguien más podrías perder la oportunidad de ser feliz con quien de verdad vale la pena. Date tu lugar y ponte más culeis antes de aceptar cualquier relación u ofrecimiento sentimental que no vaya con tus intereses, sueños o metas. Es momento que te permitas crecer como ser humano y te des la oportunidad de ir por algo seguro en la cuestión de los negocios y los dineros, deja de mal gastar tu tiempo en situaciones y cosas que no te dejan nada de provecho y solo te causan dolores de cabeza. Siempre queriendo ser el centro de atención y dominar a las personas que te rodean, es parte de tu signo y contra ello no podrás ir, lo que si debes aprender es que no todas las personas merecen el mismo trato que les das y les brindas. No caigas en provocaciones de familiares ni te quejes por cuestiones que tienen solución, la vida te llenará de oportunidades laborales y sobre todo cambios en asuntos económicos.

Tauro

Te has caído muchas veces, pero eres bien perris para salir a flote y continuar, sin duda alguna tu ingenuidad cada día queda en el pasado. Traición de amistad cercana. Recuerda quién eres y hacia dónde vas, no pierdas más el piso y date la oportunidad de cumplir metas y sueños. Ten cuidado con la manera de expresarte de ciertas amistades o de andar contando tu vida como si fuera algo que a los demás les importará, podrían tener información tuya y utilizarla para afectarte en un futuro. En el amor andarás algo preocupado, ya estas hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera pa fregarte la caricia y después ni adiós te dicen. Traza tus metas y ve tras ella y equivócate las veces que sea necesario hasta que encuentres a la persona correcta para ti. Es momento que comiences a creer en sueños y metas que dejaste en pausa, la vida te vuelve a sonreír y pondrá a tu paso grandes oportunidades y cosas para ser feliz, no te estanques ni te martirices por cuestiones que no importan o no valen la pena. En el amor andarás algo pensativo o pensativa pues no sabrás qué camino elegir o hacia dónde ir, tienes muchas dudas acerca de si las personas que se acercan con intenciones de una relación en realidad buscan algo bueno y duradero contigo o solo quieren pasar el rato.

Aries

Una amistad anda de lengua suelta sino le pones un alto te vas a meter en grabes problemas. Cuídate de gastritis y colitis, amistad te necesitará más que nunca. Aprende a que no te afecten comentarios negativos, tu solo dedícate a lo tuyo y deja que el mundo ruede, recuerda que cuando alguien no puede lograr lo que tú has logrado no le queda de otra que ladrar. Ten presente que cada persona que pase a tu vida te dejará un aprendizaje, algunas se irán y te costará mucho aceptarlo, pero en la medida que el tiempo cure tus heridas sabrás lo bueno que te dejó y lo que aprendiste. Malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía. Ten mucho cuidado con llevar una vida tan aprisa, tomate las cosas con calma que todo se te va ir dando de la mejor manera y con mucha calma. No te preocupes por gente que no se preocupa por ti o que no debería quitarte el sueño. Requieres ejercitarte más y ver por tu salud más por esta época de pandemia. Amores del pasado retornan más fuertes que nunca, dale entrada a tu vida si tienes la seguridad que será algo bueno, si ya hay dudas ni pa que volver a pasar lo mismo de antes, desecha lo que no sirve y céntrate en lo que está llegando.