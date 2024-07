Hyundai dona $200 mil al hospital infantil CHOC para la lucha contra el cáncer

ORANGE, CA – Cada vez que se vende un Hyundai o un Genesis nuevo en Estados Unidos, una pequeña porción de esa venta se destina a la investigación y cuidados del cáncer infantil. El pasado jueves, como parte de esa misión, la organización Hyundai Hope on Wheels donó $200 mil dólares al hospital infantil CHOC de Orange, California.

“Unos 20 niños con cáncer pasan por la puerta de este hospital cada año”, aseguró la doctora Lilibeth Torno, Chief Medical Officer de CHOC, durante el acto de presentación de la donación ante pacientes y familiares, personal del centro, ejecutivos de la marca coreana y dueños de concesionarios que también colaboran con Hope on Wheels. “La ayuda de Hyundai en los últimos 10 años nos ha permitido desarrollar una plataforma clínica para el estudio y tratamiento del cáncer con terapias genéticas”.

CHOC no es el único hospital que recibe fondos de esta organización. Desde su fundación en 1998 como entidad sin ánimo de lucro separada de –pero financiada por– Hyundai Motor America, Hope on Wheels ha donado $250 millones de dólares a instituciones de todo el país que trabajan en la lucha contra el cáncer infantil y en el apoyo a pacientes y familias. En 2024, las donaciones suman $26 millones de dólares, lo que, según el director ejecutivo de Hyundai Hope on Wheels John Gustaferro, los convierte en uno de los tres mayores donantes por esta causa del país.

La fundación se nutre principalmente de dos fuentes de ingresos: lo que aporta Hyundai Motor America y lo que aportan los 830 concesionarios que venden autos Hyundai y Genesis en Estados Unidos.

“Por cada vehículo que vendemos, nuestros dealers dan una porción para la investigación contra el cáncer”, afirmó Randy Parker, CEO de Hyundai Motor America, que presentó el cheque con la donación a los responsables del hospital CHOC.

Además, Hope on Wheels recauda también un pequeño porcentaje de su presupuesto total a través de donaciones personales y de eventos, como carreras benéficas.

Después de la entrega de la donación, los asistentes salieron al exterior del hospital para “pintar” con manos de colores un Hyundai blanco. Este acto en el que participaron niños pacientes, padres, doctores y más sirve como símbolo de la misión solidaria contra el cáncer infantil.

Apoyo a los estudios STEM en tecnología de hidrógeno

Un día antes, también en el condado de Orange, la fundación Hyundai celebró una jornada del programa “Hyundai Hydrogen STEM”, que proporciona a estudiantes de primaria y secundaria la oportunidad de aprender sobre la tecnología de hidrógeno como recurso de energía limpia en la industria del automóvil.

La escuela Sunkist Elementary en Anaheim acogió a 20 niños de 10 a 12 años del YMCA local que construyeron su propio carrito propulsado con hidrógeno, combustible creado a partir de agua destilada por ellos mismos. El experimentó terminó con los jóvenes probando sus “bólidos” en una carrera en el mismo aula. Después, cada uno se llevó su creación a su casa.

Estos programas de Hyundai se enmarcan en la misión de la compañía coreana de promover comunidades más seguras y sistemas de movilidad sostenibles.