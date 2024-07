Michelle Salas se despidió de Nueva York por esta razón

El nombre de la modelo Michelle Salas no ha dejado de dar de qué hablar durante las últimas semanas, pues además de ser una de las invitadas especiales de Luis Miguel durante el par de presentaciones que realizó en España, recientemente informó que su etapa viviendo en Nueva York ha llegado a su fin. ¿La razón? Aquí te lo contamos.

Fue desde sus historias de Instagram que la hija de Stephanie Salas se sinceró con su comunidad digital sobre la etapa que vive actualmente, confesando que se encuentra en búsqueda de un nuevo hogar junto a su esposo, el empresario Danilo Díaz Granados.

De acuerdo con la influencer, el capítulo que vivió en Nueva York ha culminado, razón por la que optó por despedirse de su departamento: “Dejé por fin el departamento de Nueva York, después de 5 o 6 años (…) Llevo dos años meditando esta decisión, porque la verdad se me hacía súper fácil que, como viajo tanto, llegar a Nueva York y tener mi casa montada, mis cosas, entonces, extendí un poco por la comodidad y por la flojera de pensar en una mudanza”, contó.

Con respecto a los motivos que la orillaron a tomar esta decisión, la mexicana informó que además de considerar su reciente matrimonio, comenzó a sentirse amenazada por un tema de inseguridad.

“Tomé la decisión, porque llegó un punto en el que ya no me estaba sintiendo segura, yo que vivo ahí, que tomo el metro todos los días, que camino sola todos los días, taxi, etc., no me sentía segura, estoy volteando hacia atrás, estoy en el metro y como que súper pilas y no es que antes no lo estaba, simplemente, que siento que después de Covid, Nueva York cambió en muchos aspectos y ese es uno”, reveló a sus seguidores dentro de la plataforma.

Para finalizar, Michelle Salas indicó que su esposo y ella no han decidido cuál será su nuevo lugar de residencia: “El área se empezó a poner también medio rara, dije, voy a sacar mis cosas, las voy a meter a una bodega y voy a decidir si me cambio de área en Nueva York“, dijo.

“También por ahí me está llamando irme a Miami, así que tengo un par de semanas pensando qué quiero hacer, sobre todo, por la calidad de vida”, detalló en redes.