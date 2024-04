Michelle Salas revela detalles sobre el estado de salud de Silvia Pinal

La hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, Michelle Salas, tuvo una charla con diversos medios de comunicación en la que habló sobre el actual estado de salud de su bisabuela, la actriz Silvia Pinal, quien el mes pasado fue dada de alta tras permanecer hospitalizada por unas llagas en su espalda.

Fue durante su llegada al aeropuerto de Los Ángeles, California que la modelo dio respuesta los cuestionamientos sobre la matriarca de la dinastía Pinal. La joven informó que durante su viaje a territorio mexicano tuvo la oportunidad de convivir con ella.

“Ya es una persona mayor y tenemos que entender que a veces cositas chiquitas se hacen muy grandes en cuestión de salud. Pero, ahorita por lo menos está bien“, dijo ante las cámaras de ‘Al Rojo Vivo’.

Y todo parece indicar que lo dicho por la joven es cierto, pues hace tan solo unos días se dio a conocer que se llevó a cabo el enlace matrimonial de otra de las nietas de Silvia Pinal dentro de su mansión en la ciudad de México.

En esta ocasión fue turno de su nieta Giordana Guzmán junto a su prometido Justin Engel, a quien acompañó en esta fecha especial con un semblante saludable y mejorado.

Otra de las razones por las que este evento familiar atrajo la atención del público fue la presencia del cantante Enrique Guzmán, ex esposo de la primera actriz, en compañía de su actual esposa, Rosalba Welter. Este marcó su reencuentro luego de varios años, pero esto no evitó que la ex pareja conviviera alejada de los dimes y diretes.

