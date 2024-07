Guty Carrera revela detalles sobre su participación en La Isla: Desafío Extremo

Guty Carrera, actor de origen ecuatoriano, es uno de los participantes confirmados para ‘La Isla: Desafío Extremo’, el nuevo programa de telerrealidad de Telemundo. El famoso reveló que no tiene nada de nervios por el nuevo reto que enfrentará y que se siente seguro de sí mismo.

“Te mentiría y probablemente suene como un poco egocéntrico, pero no tengo nada de nervios. Realmente ni siquiera me he puesto a pensar que faltan pocas horas para que empiece esta gran aventura, pero ya tengo mucha experiencia en este tipo de realities, sé los límites de mi cuerpo, sé hasta dónde puedo llegar, así que estoy tranquilo”, contó en una entrevista con Cristina Porta.

Porta y Carrera coincidieron en ‘La Casa de los Famosos 4’, programa que terminó el 20 de mayo. Debido a esto, el también modelo confesó que estaba pensativo por la cercanía del otro reality y dudó en aceptar la propuesta.

“Yo realmente quería descansar un rato, apaciguar los pensamientos y disfrutar un poquito de la vida y llegó esta oferta, lo pensé un par de minutos y dije que sí”, dijo.

Carrera, quien se caracteriza por su estado físico, aseguró que está enfocado en llegar lejos y está seguro que así será.

¿Qué más se sabe de ‘La Isla: Desafío Extremo’?

‘La Isla: Desafío Extremo’ es un programa de telerrealidad enfocado en la resistencia de sus participantes. El show será grabado en zonas remotas de Turquía y son 24 los participantes.

En esta primera edición, hay nombres conocidos como Julián Gil, Sergio Meyer, Julia Gama, Aylín Mujica, Sebastián Caicedo, entre otros.

De acuerdo a la información de Telemundo, los participantes se dividirán en tres grupos y deberán ir superando retos físicos, además de exponerse a los peores castigos.

En la conducción del programa estará Javier Poza, él se encargará de narrar algunas pruebas y tiene la ardua tarea de ganarse el respeto del público.

Con este reality show, Telemundo desea recuperar la audiencia que alcanzó con ‘La Casa de los Famosos 4’, hasta el momento, su reality más famoso y televisado.

En la cuarta edición del programa, Maripily Rivera resultó ser la ganadora de los $200 mil dólares, cifra que también recibirán los ganadores de ‘La Isla: Desafío Extremo’.

El programa iniciará el 30 de julio a las 7pm/6c.

