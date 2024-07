LeBron James saca la cara por su hijo Bronny, por críticas subidas de tono en la NBA

El comienzo de una carrera en la NBA no es tarea sencilla para ningún jugador novato, y mucho menos si se es hijo de quizás el mejor jugador de todos los tiempos, y esto es algo que está viviendo actualmente Bronny James, hijo de nada más y nada menos que LeBron James.

Muchos siguen cuestionando su valor en el mundo del baloncesto y especialmente como parte de la NBA, y consideran tanto medios de comunicación, periodistas individualmente y aficionados, que no tiene el nivel necesario para haber sido seleccionado con el pick número 55 en el sorteo de novatos de la NBA por Los Angeles Lakers, el equipo donde hace vida su señor padre.

Y lo cierto es que no ha tenido los mejores números en sus primeros partidos en la Liga de Verano, misma que se está llevando a cabo en la ciudad de Las Vegas, y pareciera que esto da cierto porcentaje de razón a sus críticos.

Bronny James in his official 2024 NBA Summer League debut:



📊 8 PTS, 5 REB, 2 STL, 3/14 FGM, 0/8 3PM, 27 MIN, LOSS



Bronny is averaging 5.0 PPG on 23 FG% (6/26) & 0 3P% (0/12) over three games.



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/Qo6R4WhbGC — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) July 13, 2024

En su más reciente partido culminó anotando un total de 8 puntos, su mejor marca hasta el momento, bajó 5 rebotes, pudo robar/recuperar 2 balones, y si bien son números importantes, al ver el porcentaje de acierto, no fue nada alentador: 3 de 14 en lanzamientos de campo, 0/8 en tiros de tres puntos y culminó con un -9 en el más/menos de su equipo, quienes cayeron derrotados ante los Houston Rockets.

Bronny da la cara tras su mal partido

Sin embargo, y a pesar de no haber tenido su mejor partido y de no haber podido hacer más para evitar la derrota de los Lakers ante los Rockets, Bronny James dio la cara en la conferencia de prensa post partido: “Simplemente voy a ver mi actuación en vídeo y a analizarla. Observo las cosas que siempre hago y las cosas en las que debería concentrarme… Siempre concentrándome en jugar lo más duro que pueda y cualquier oportunidad que tenga la voy a aprovechar”. Fueron las palabras de Bronny, quien sigue enfocado en trabajar, corregir y mejorar para afrontar lo que será su año de novato.

La G-League en el horizonte

No parece que su rendimiento, al menos hasta ahora, pueda tener totalmente tranquilo y en sus planes al nuevo entrenador del mítico equipo purpura y dorado, JJ Redick. De hecho, se habló en su momento que Bronny podría pasar algún tiempo participando en el equipo de los angelinos que está vinculado en al G-League, en busca de continuar su desarrollo y mejora en cada aspecto dentro de la cancha de juego.

LeBron alaba que su hijo pase de las críticas

A LeBron James, como es lógico, no está muy a gusto con las constantes críticas hacia Bronny James, especialmente cuando muchas de ellas lucen subidas de tono y a veces hasta injustas: “No sé si la gente realmente entiende a Bronny. A él no le importa. A mí sí me importa un poco. Cuando yo llegué [como novato], quería agradarle a la gente, y algunas de las cosas que la gente decía sobre mí me molestaron al principio de mi carrera… A él no le importa una mierda”.

‘King’ James alaba el comportamiento de su hijo, aparentemente ajeno a las críticas y a todo lo que le rodea por ser quien es y por estar totalmente enfocado en su mejora y desarrollo como jugador: “A Bronny no le importa nadie. Ni siquiera escucha esas cosas. Es el más genial. Es todo lo contrario de su padre. Su padre dirá algo para responder a las críticas. A Bro no le importa… Todo lo que se dice sobre él, realmente no le importa”, comentó el jugador estrella de los Lakers.

