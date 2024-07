Steve Kerr condenó el atentado en contra de Donald Trump: “Fue un día desmoralizador”

El mundo del deporte en Estados Unidos no se mostró ajeno al intento de homicidio del que fue víctima el ex presidente Donald Trump este sábado mientras se encontraba en Pennsylvania realizando un mitin como parte de su candidatura para las próximas elecciones estadounidenses.

Steve Kerr, coach del Team USA que se prepara para lo que será su participación en los venideros Juegos Olímpicos París 2024, no dejó pasar la oportunidad para reprochar el ataque que sufrió Trump y que hasta el momento lamentablemente ha cobrado la vida de una asistente al evento.

“Fue un día desmoralizador para todo nuestro país”, comentó el entrenador a su llegada a Abu Dhabi donde el Dream Team, encabezado por LeBron James y Stephen Curry, entre otras figuras de la NBA, seguirá con su preparación con el objetivo de ganar su quinta medalla de oro olímpica consecutiva.

Steve Kerr, coach de la Selección de Estados Unidos, durante el partido de preparación que disputaron ante Canadá el pasado miércoles en Las Vegas con miras a los Juegos Olímpicos París 2024. Crédito: Steve Marcus | AP

El también coach de los Golden State Warriors, quien en otras oportunidades ha sido crítico de la política de armas que permiten la tenencia libre en los Estados Unidos, aprovechó para volver a poner el tema sobre la mesa en medio de un evento que puso el foco del mundo entero sobre el país norteamericano.

“Fue un espectáculo terrible y triste y sintomático de nuestra división política y nuestra cultura de las armas de fuego”, agregó el entrenador quien recordó que hubo un saldo de dos fallecidos incluyendo al autor del atentado, un joven de apenas 20 años quien fue dado de baja por el Servicio Secreto.

Para Steve Kerr la situación por completo es resulta difícil de digerir y le genera preocupación de cara a las repercusiones que traerá consigo este evento que podría afectar directamente las elecciones presidenciales del próximo martes 5 de noviembre.

El entrenador norteamericano Steve Kerr lamentó el saldo de dos fallecidos que dejó el intento de homicidio del que fue víctima el ex presidente Donald Trump. Crédito: Steve Marcus | AP

“Un hombre de 20 años, con un AR-15 (un fusil semiautomático) que intenta disparar contra el ex presidente. Es difícil de gestionar todo esto y resulta horrible de pensar en el futuro a causa de los problemas que existen en nuestro país”, consideró el ex jugador de la NBA.

El coach del Dream Team también reveló cómo se enteraron de la lamentable noticia dentro de la concentración estadounidense que está enfocada en mantener su dominio en los Juegos Olímpicos que arrancan el 26 de este mes en París para sacarse la espina de la eliminación sufrida en el pasado Mundial de Baloncesto 2023.

“Me enteré en un chat grupal con mi familia. Me escribieron a las 5:30 de la mañana. Les respondí: ‘Espera, ¿qué?’. Así fue como me enteré”, aseguró Steve Kerr de acuerdo con una nota publicada por The Telegraf.

