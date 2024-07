Atentado contra Trump cambia escenario de Convención Republicana sin clara estrategia por voto latino

MILWAUKEE.- La Convención Nacional Republicana (NRC) arranca este lunes con un nuevo escenario político tras el atentado al expresidente Donald Trump en Pensilvania, donde una persona murió y dos más resultaron gravemente heridas.

Sin embargo, en la lista de oradores no aparece Carlos Trujillo, dirigente de Latino Americans for Trump, el grupo que oficialmente buscaría apelar el voto latino.

Conforme avanzan las investigaciones del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el escenario político de Estados Unidos sigue una nueva ruta, en la que el expresidente Trump podría ser confirmado como el candidato oficial del su partido.

Previo al atentado contra Trump, Mindy Romero, socióloga política fundadora y directora del Centro para la Democracia Inclusiva de la USC Price, señaló que los republicanos debían lidiar con la incertidumbre de si el presidente Joe Biden dejaría la contienda presidencial.

“En una situación regular, [los republicanos] simplemente se abalanzarán sobre su único oponente, ¿verdad?, el candidato demócrata, o el presidente”, dijo. “Ahora tal vez tengan que abordar correctamente a un par de personas o a más de un par de personas, pero creo que eso es lo que va a ser interesante, cómo manejan esa incertidumbre”.

El tono de los discursos en la Convención podrían ahora estar enfocados al ataque a Trump y cómo sus opositores buscan detenerlo, sin que haya quizás referencia a que el tirador identificado, Thomas Matthew Crooks, está registrado en Pensilvania como republicano.

El expresidente Trump llega a la convención con un empate técnico con el presidente Biden, según la media de los sondeos.

En cuanto a los votos del Colegio Electoral, según una reciente proyección de FiveThirtyEight, Biden obtendría 271 votos electorales y Trump 267.

¿Y el voto latino?

Aunque en la lista de oradores no se encuentra Trujillo –a quien este diario a solicitado entrevistas sin obtener respuesta positiva– hay oradores latinos que no necesariamente han apelado a estos votantes en particular, sino a los estadounidenses en general, tal es el caso de los senadores Marco Rubio (Florida) y Ted Cruz (Texas).

“¿Están Trump y el Partido Republicano haciendo mucho para cortejar o dirigir a los votantes latinos o negros?” No, diré que ambos partidos hacen un muy mal trabajo al llegar a las comunidades de color y a los jóvenes, particularmente en la comunidad… latina”, consideró la experta Romero.

En el caso de los republicanos, la académica señala que el expresidente Trump se centra más en votantes blancos.

“Se trata más bien de atraer a los votantes blancos”, dijo. “Diría que se ha hecho una extensión un poco superficial, probablemente desde aquí, pero no muy efectiva [hacia los votantes de color]. Realmente, durante mucho tiempo ambos partidos han tenido la oportunidad de movilizar a los votantes de color y optar por formar parte del comité, y ambos han fracasado”, consideró.

Donald Trump levanta el puño tras ser herido, mientras agentes del Servicio Secreto lo rodean en el escenario en un mitin de campaña, el sábado 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania. Crédito: Evan Vucci | AP

Quiénes asistirán a la Convención

La lista original de los oradores en la Convención incluyen, por ahora, Donald Trump Jr., Eric Trump, Lara Trump, nuera y copresidenta del Partido Republicano, así como Kimberly Guilfoyle, novia de Donald Jr.

Es posible que tras el atentado, la exprimera dama, Melania Trump, se sume a los oradores, pero eso no está confirmado.

“Un monstruo que reconoció a mi esposo como una inhumana máquina política atentó terminar con la pasión de Donald, sus risas, su ingenuidad, su amor por la música y su inspiración”, dijo Melania en una postura oficial difundida en la plataforma X, antes Twitter.

Además de la familia Trump, artistas, celebridades y líderes de la industria del espectáculo y medios estarán presentes como oradores, incluido Matt Brooks, director ejecutivo de la Coalición Judía Republicana; Tucker Carlson, presentador de televisión; Savannah Chrisley, personalidad de televisión y defensora de la reforma de la justicia penal; Franklin Graham, líder religioso; Lee Greenwood, estrella de la música country; Bob Unanue, director ejecutivo de Goya Foods, y Tom Homan, ex director interino de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entre otros.



Varios funcionarios y congresistas republicanos también estarán presentes, como los senadores Tom Cotton (Arkansas), Rick Scott y Marco Rubio, ambos de Florida; J.D. Vance (Ohio) –quien suena para ser nombrado candidato a la vicepresidencia–, Tim Scott (Carolina del Sur), Ted Cruz (Texas).

También el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (Louisiana), Steve Scalise (Louisiana), líder de la mayoría de la Cámara y Elise Stefanik (Nueva York), presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara.

Se esperan otra treintena de oradores, incluidos exasesores o exfuncionarios del gobierno de Trump.

