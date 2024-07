Campeón de la Fórmula 1 dice que habría despido a ‘Checo’ Pérez por su bajo rendimiento

Con tan solo 15 puntos en sus últimas 6 carreras y con una exorbitante diferencia de 137 puntos de su compañero de escudería, Max Verstappen, la situación que vive actualmente el piloto mexicano, Sergio ‘Checo’ Pérez en Red Bull Racing es bastante complicada y una intriga total sobre lo que puede llegar a ser el futuro del azteca.

Ya existe un ultimátum por parte del equipo austriaco para ‘Checo’ Pérez, ya es de hecho público y notorio, y si en las próximas 2 carreras que serán los Grandes Premios de Hungría y Bélgica, no consigue mejorar notablemente sus resultados, es casi un hecho que será despedido y habrá un nuevo compañero para ‘Mad Max’ en lo que resta de temporada 2024 de la Fórmula 1.

Jenson Button habló fuerte y claro

De hecho, hay una persona de mucha jerarquía en la Fórmula 1 que no llegaría a esas dos chances que Red Bull Racing le ha brindado al piloto mexicano. En declaraciones a ‘Sky Sports’, Jenson Button ha asegurado que solo le daría la ‘bala’ de Hungría.

Las palabras de Jenson Button, campeón del mundo en 2009, sobre la situación de Checo Pérez:

“Es un problema enorme. Tiene que anotar algunos puntos al menos. Incluso si no está directamente detrás de Max. No pueden permitir que esto continúe así para siempre”, fueron las primeras palabras del ex piloto inglés.

“Creo que, en la próxima carrera, si no vuelve a sumar puntos, pronto tendrán que sacarlo del coche y poner a otra persona”, ha añadido el campeón del mundo de Fórmula 1 en la temporada del año 2009.

“Es duro, sé que no es una sensación agradable para un piloto, es horrible, pero para ellos el campeonato es importante”, fue parte del análisis del británico en cuanto a lo que significa la Fórmula 1 y donde no existe prácticamente el margen de error y menos cuando se compite por un campeonato del mundo.

No puede fallar en lo absoluto

A pesar de renovar con Red Bull hace apenas dos meses, en el contrato de Sergio ‘Checo’ Pérez, es bien sabido que se añadieron cláusulas tales como no tener una diferencia mayor de 100 puntos o cinco posiciones en el Mundial con respecto a su compañero Max Verstappen. Las próximas 2 carreras serán claves y vitales para el mexicano en cuanto a mantener su asiento en Red Bull y quizás un lugar en la Fórmula 1 de cara al futuro.

