McCumby dice que Canelo Álvarez no está evitando a Benavídez

Trevor McCumby, contendiente invicto del peso supermediano, expresó que Saúl ‘Canelo’ Álvarez no le tiene miedo a nadie y tampoco está esquivando la pelea con David Benavídez como mucha gente cree.

En una entrevista con BoxingScene, McCumby indicó que Canelo Álvarez es un guerrero y cree que no ha aceptado el enfrentamiento con Benavídez porque le ha faltado el respeto en varias ocasiones.

“No lo sé. No creo que Canelo le tenga miedo a nadie. Canelo ha estado en el ring con muchos muchachos. Escuché a mucha gente decir que le tenía miedo a ‘GGG’ (Gennadiy Golovkin), pero peleó con él tres veces. No creo que esté eludiendo a Benavídez. Podría ser más una cuestión de ego donde David le faltó el respeto y Canelo piensa que no tiene que enfrentarlo, pero personalmente no creo que le tenga miedo”, dijo.

Canelo Álvarez no ha mostrado gran interés en enfrentar a David Benavídez. Crédito: John Locher | AP

“Todos somos boxeadores, no le tenemos miedo a nadie. Somos guerreros. Ponemos el corazón en juego, entrenamos para pelear, así que ninguno de nosotros tiene miedo. No lo creo, aunque puede que haya algunos por ahí”, añadió.

Los pronósticos de los expertos, si el enfrentamiento llega a realizarse, están muy reñidos porque algunos creen que el Monstruo Mexicano tiene lo que se necesita para acabar con el reinado del tapatío, pero por lo visto en su debut en peso semicompleto frente a Oleksandr Gvozdyk algunos cambiaron de opinión y piensan que el monarca indiscutido lo vencerá.

Desde hace tres años Benavídez es el retador mandatorio y ahora debe decidir si se quedará en 175 o bajará a 168 para buscar el duelo con el campeón mexicano de cuatro divisiones. A pesar de que los fanáticos y muchos expertos en el deporte quisieran ver esta gran pelea, el tapatío no ha mostrado un real interés y el CMB tampoco ha hecho cumplir el reglamento para ordenar el combate.

Además, Canelo Álvarez aseguró que la única forma en la que aceptará el enfrentamiento es que le ofrezcan una bolsa de $200 millones de dólares. Por ello, David Benavídez le pidió ayuda a Turki Alalshikh para hacer este duelo realidad.

David Benavídez quiere conseguir una oportunidad ante Canelo Álvarez. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

El jeque tampoco está interesado en realizar este duelo y quiere que el mexicano se enfrente a Terence Crawford, mientras que para el Monstruo Mexicano tiene otros planes. Alalshikh quiere que Benavídez mida fuerzas con el ganador de la pelea por el campeonato indiscutido de las 175 libras que disputarán Dmitry Bivol y Artur Beterbiev.

Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 33 años, pudo recuperarse de un mal comienzo y venció en las tarjetas de los jueces a su compatriota Jaime Munguía en Las Vegas. El campeón indiscutido de las 168 libras tiene marca de 61 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

Por su parte, David Benavídez, monarca interino de peso supermediano y semicompleto del CMB, venció a Oleksandr Gvozdyk en su debut en las 175 libras por decisión unánime. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 29 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés como profesional.

