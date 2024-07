“Checo” Pérez de cara al GP de Hungría: “Hemos trabajado como equipo para superar las cosas”

Para Sergio “Checo” Pérez estas dos semanas de pausa en el calendario 2024 de la Fórmula 1 han sido una buena oportunidad para intentar encontrar la forma de salir del mal momento que atraviesa cuando se prepara para disputar el Gran Premio de Hungría este fin de semana.

El piloto mexicano de Red Bull que viene de finalizar en el puesto 17 del Gran Premio de Gran Bretaña del pasado 7 de julio aseguró que estos días sin competencia le permitió tomar una pausa necesaria de la mano de su equipo con el fin de hacer los análisis pertinentes y determinar como mejorar su situación.

“Estuvo bueno tener algo de tiempo libre después del Gran Premio de Gran Bretaña, porque apartarte un poco del ruido de los circuitos puede ser a veces especialmente importante”, comentó el de Guadalajara en declaraciones recogidas por la agencia de noticias EFE.

El piloto mexicano de la escudería Red Bull, Sergio “Checo” Pérez, ha tenido problemas para poder sacar el máximo provecho a su RB20 en lo que va de esta temporada 2024 de la Fórmula 1. Crédito: PETER POWELL | EFE

Sergio “Checo” Pérez, quien suma siete carreras sin subirse al podio, algo que logró por última vez en el Gran Premio de China (al llegar tercero) a mediados del mes de abril, aseguró que también aprovechó para recargar baterías junto a su familia en estos dos semanas sin carrera pero de mucho trabajo.

“A la vez que he pasado algún tiempo con mi familia y he entrenado duro, también he estado en la fábrica con mi equipo, en el simulador; y analizando como podemos mejorar el momento de forma en el que estamos”, prosiguió el mexicano que el mes pasado renovó por dos temporadas con Red Bull.

El mal momento del tapatío ha provocado que ceda terreno en la clasificación de pilotos esta temporada 2024 en la que pasó de un segundo puesto por detrás de su compañero de equipo, Max Verstappen, a ocupar el sexto lugar por detrás de Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr. y Oscar Piastri.

El neerlandés Max Verstappen ha ganado un total de siete de 12 carreras disputadas hasta el momento en esta temporada de la Fórmula 1. La última de ellas en el Gran Premio de España a mediados de junio. Crédito: PETER POWELL | EFE

Max Vestappen con “buenos recuerdos” de Hungría

El tricampeón mundial de la Fórmula 1 está motivado de cara al Gran Premio de Hungría de este fin de semana al recordar que ha vivido buenos momentos en el circuito de Hungaroring en las afueras de Budapest donde buscará seguir con su gran momento en este 2024.

“La de Hungría es una pista interesante y ya tenemos ganas de correr aquí esta semana. El circuito es muy estrecho y virado; y tiene un segundo sector muy técnico; y va a ser un fin de semana algo más caliente”, comentó el neerlandés quien agregó que tiene “buenos recuerdos” de esta pista.

El piloto estrella de la escudería Red Bull conquistó en Hungría su victoria número 21 de forma consecutiva durante la pasada temporada en la que dominó de principio a fin por lo que este trazado tiene un lugar especial en su recuerdo.

