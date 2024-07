Jaime Lozano rompe el silencio y aseguró que deja a la selección de México por una cuestión de valores

Honor a quien honor merece y frente al momento tan álgido que atraviesa en su trayectoria profesional al quedar fuera del timón de la selección de México, Jaime Lozano, agradeció la oportunidad que le brindaron de encabezar un proyecto de esta índole, pero también aseguró que la decisión de no continuar en su cargo se debió a una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado.

Lo anterior fue publicado en la cuenta oficial de X del hasta hoy estratega nacional, donde resaltó que la decisión tomada es una de las más difíciles que ha tomado en su vida, por lo cual solicitó a los medios de comunicación no especular y al mismo tiempo resaltó el apoyo invaluable que recibió de su familia.

“Por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado”, es el mensaje que publica sobre su decisión el exestratega nacional, quien conforme avanzó su proyecto fue viendo como el apoyo incondicional que le plantearon los directivos hasta dejarlo solo en el camino y anunciar un nuevo proceso donde el titular será Javier Aguirre, por lo cual no dudó en dar un paso al costado.

“Con profundo agradecimiento a la afición, a los jugadores y a cada uno de los trabajadores de la FEMEXFUT, me permito informar que, por mutuo acuerdo, hoy dejo mi puesto como director técnico de la Selección Mexicana de Futbol”, expuso también el conocido “Jimmy” Lozano.

En el texto completo que publicó en su cuenta de X, se dice lo siguiente: “Sin duda, esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado, sin embargo, pido a los medios de comunicación no especular mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Me voy con la cabeza en alto con, con experiencias únicas y con aprendizajes enormes”.

La Federación Mexicana de Futbol agradece y reconoce el compromiso y entrega de Jaime Lozano. Hoy termina su etapa como Director Técnico de la Selección Nacional Mayor. Esperamos lo mejor para su carrera profesional y personal. pic.twitter.com/HciqORROcp — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 17, 2024

En el mismo también añadió que: “Seguiré representando a mi país con respeto, entrega y responsabilidad en cada oportunidad que se me presente. Y aparte siempre orgulloso de ser mexicano. Nos seguiremos encontrando en los lugares en donde existe el amor y la pasión por el fútbol. Gracias México”, resaltó en dicha misiva el exdirector técnico de México.

Lozano deja así el cargo que ocupó durante 21 partidos, de los cuales sumó 10 victorias, cuatro empates y siete derrotas, de las cuales más dolorosas y que fueron resquebrajando la confianza en su proyecto fueron en la semifinal de la Nations League 2-0 con Estados Unidos, el tropiezo con Uruguay 4-0 en la antesala de la Copa América 2024 y el tropiezo en el segundo juego de la competencia continental con Venezuela 1-0 que derivó en la eliminación en la primera ronda.

Llegaste en un momento difícil y supiste afrontar los retos trayendo unidad y profesionalismo. Hoy termina tu ciclo como Director Técnico de la Selección Nacional Mayor y reconocemos tu entrega y compromiso. ¡Gracias, Jimmy! pic.twitter.com/vpBC6ecxL5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 17, 2024

Seguir leyendo:

-Jesús Martínez quiere de apoyo de Jaime Lozano al Vasco Aguirre

-Garantizaron que Jaime Lozano seguiría hasta el 2026 al frente de la selección de México

-El brasileño André Jardine se descartó para dirigir a la selección de México