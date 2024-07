Jaime Lozano seguirá hasta Mundial de 2026, según directivo de selección de México

México quedó fuera de la Copa América tras empate sin goles y el puesto de Jaime Lozano está en duda. A pesar de la eliminación y la crisis, aseguran que el técnico seguirá con el proyecto del Mundial de 2026.

Duilio Davino, director deportivo del Tri, afirmó que seguirá y le dio el respaldo a Lozano tras el fracaso en la Copa América 2024.

“Por reglas de la Conmebol no pude estar junto a él, pero que viera que estamos juntos, que tiene el apoyo de todos y que el proyecto continúa para el Mundial 2026″, dijo Davino a medios en la zona mixta del estadio.

El dirigente agregó: “El objetivo de clasificar no se cumplió, sí se cumplieron los otros, que se trajeron jóvenes que no habían podido participar, que el equipo siempre fue hacia adelante, corrió, luchó, compitió más que los rivales, tuvo una gran actitud. Entonces es construir sobre eso y no arrancar nuevamente y hacer otro”, detalló.

Davino comentó que en dos semanas se entregará un informe de Jaime Lozano sobre el torneo y revisarán que se puede mejorar de cara a la Copa del Mundo en dos años.

“En dos semanas Jimmy nos presentará una evaluación de lo que sucedió y también nosotros hablaremos con él, en lo que podemos mejorar, pero también hay cosas positivas del torneo. Como lo comenté, el proyecto va al 2026, ya lo habíamos dicho mucho tiempo antes”, reiteró Davino.

“Estoy muy triste porque soy mexicano, me duele que la selección no triunfe y más estando en el proyecto. Nos duele que no hayamos clasificado a la siguiente ronda, pero hay cosas muy positivas”, concluyó.

México solo anotó un gol en la Copa América y fue en el primer encuentro ante Jamaica. El Tri se fue sin goles ante Venezuela y Ecuador, los dos equipos que terminaron clasificando.

Sigue leyendo:

– Jaime Lozano habló luego de la eliminación de México de la Copa América

– México no puede anotar contra Ecuador y queda fuera, pero hay respaldo inicial para Jaime Lozano

– Jaime Lozano responde a críticas de Emilio Azcárraga sobre la “incorrecta” forma en que le avisó a Henry Martín que no sería convocado