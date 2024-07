Jaime Lozano habló luego de la eliminación de México de la Copa América

La selección nacional de México fue eliminada de la Copa América 2024 que se realiza en los Estados Unidos en la fase de grupos. El director técnico Jaime Lozano no pudo conseguir la hazaña de clasificar al Tri y se vio en la obligación de despedirse de manera temprana del campeonato continental de la Conmebol.

Si bien el equipo tuvo diferentes acciones en donde pudo haberse concretado un gol, esto no sucedió en el último partido que tuvieron ante Ecuador y el duelo quedó igualado sin goles. Con este resultado y la eliminación del combinado nacional azteca, se generaron de inmediato comentarios, señalamientos y críticas en contra del cuerpo técnico del equipo mexicano.

Al finalizar el encuentro, el entrenador Jimmy Lozano tomó la palabra en conferencia de prensa y encaró la eliminación de México sin rodeo alguno. A pesar de haber sido eliminados, el entrenador comentó estar satisfecho con algunos puntos que consiguió el equipo, puesto que se encargó de realizar el cambio generacional en la selección, pero no se pudieron cumplir metas en otros aspectos.

Lozano habló de la manera más frontal posible

En el momento en el que la prensa le cuestionó a Lozano sobre los objetivos de protagonizar un relevo generacional, Lozano no tuvo problemas en aceptar que ese punto sí se ejecutó y se cumplió a cabalidad. Sin embargo, la meta principal de avanzar de la fase de grupos no se consiguió.

Pero, desde la perspectiva del cuerpo técnico de la selección nacional de México, se ganó en otros puntos que son bastante importantes a pesar de ser eliminados del campeonato continental.

“Creo que hay muchos jugadores que no han tenido participación en un torneo de esta relevancia, hay resultados, hay objetivos que no se cumplieron. El más importante era, evidentemente, avanzar. El equipo, me parece, que gana en muchos aspectos”, expresó.

También se le cuestionó sobre el planteamiento táctico implementado en la fase de grupos, y Lozano aceptó los errores que tuvieron a lo largo del desarrollo de los 3 partidos que tuvieron en la primera parte del torneo. Jimmy aceptó que algo que siempre le hizo falta a México fue el ser contundentes, aún cuando siempre estuvieron generando ocasiones de gol, pero lo que tuvo más peso fue el finalmente no finiquitarlas.

A México le faltó muy poco para avanzar de ronda

Lozano lamentó que el equipo no haya podido clasificarse a los cuartos de final, haciendo énfasis en que al combinado nacional azteca le faltó claridad.

“El equipo siempre fue adelante, siempre propuso, defensivamente siempre fue muy fuerte, pero, nos faltó contundencia, nos faltó generar un poco más de opciones. Y las que pudimos haber tenido, tener un poco más de claridad, de calma, para poder seguir adelante en esta Copa”.

¿Jimmy Lozano seguirá al frente de la selección mexicana?

Una noticia que tomó por sorpresa a muchos fue el respaldo de la Federación Mexicana de Fútbol a Jaime Lozano como director técnico de la selección nacional de mayores masculina, pero en su momento en la conferencia de prensa antes mencionada, Lozano reconoció que esa era una decisión que no le correspondía, además de comentar que es normal que, con el resultado reciente en Copa América, era normal que existiesen dudas e incertidumbres en el equipo.

“Siempre que no se cumple un objetivo genera malestar y dudas, eso es natural, no importa quién esté aquí, no importa ni la trayectoria de la persona que esté aquí, eso ya lo hemos vivido… es importante llevar un informe, esa decisión ya no me corresponde a mí, en dos semanas ellos decidirán el proceso”

