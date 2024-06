Jaime Lozano responde a críticas de Emilio Azcárraga sobre la “incorrecta” forma en que le avisó a Henry Martín que no sería convocado

Jaime Lozano respondió a los dichos de Emilio Azcárraga Jean, dueño del Club América, que tiene como centro delantero a Henry Martín, y que cuestionó la forma en que el DT le comunicó a su jugador que había quedado fuera de la convocatoria, pero sin querer revelar la forma en que lo hizo.

Azcárraga dijo en entrevista lo que le había molestado, aunque recalcó que no ponía en tela de juicio la convocatoria.

“Lo único que me molestó a mí, por ejemplo, en el caso de Henry, la forma -que no la voy a contar- pero la forma en la cual le dicen que no va a ir no fue la correcta, no es la correcta. En el fondo de las cosas, prefiero llevar al jugador A o al B, pero a mí ni me lo expliques, es tu chamba, tú eres el director técnico, tú eres el director deportivo. Esa es su chamba y puedes decidir que quieres experimentar con otro jugador, pueden experimentar si quieren experimentar con otro que no sea Henry Martín, esa parte está bien”, dijo, refiriéndose también a Ivar Sisniega.

Emilio Azcárraga: “Me molestó la forma en la que le dijeron a Henry Martín que no iba a ir a Copa América. No fue la correcta”.



Luego de esto, Jaime Lozano respondió en conferencia de prensa, cuando se le preguntó directamente si le avisó a Martín que quedaría fuera de la Copa América, que, efectivamente le había llamado por teléfono para comunicárselo después de intentos fallidos por concertar una cita para decírselo en persona.

“Yo creo que se le avisó, traté de llamarlo o verlo directamente, pero por mis tiempos y sus tiempos no se pudo dar, tengo mucha confianza con Henry, hablé con él como con los cuatro o cinco compañeros, para una mala noticia no hay un momento ideal. He estado del otro lado y sé de qué se habla. Por eso, por tiempos, no quisimos que fuera en la liguilla”, explicó el DT tricolor.

Finalmente, sobre el tema de Santiago Giménez, delantero que hoy ocupa la titularidad en el puesto donde podría estar Henry Martín y quien no ha marcado gol, manifestó que confía en él como en todos los jugadores que incluyó en su convocatoria.

“Confío en Santi, Memo (Martínez) y Johan como en todos. Yo los traje. A este equipo lo único que le sirve es que le vaya bien. Siempre vamos a querer lo mejor”, concluyó.

