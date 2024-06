Emilio Azcárraga, dueño del América, cuestionó el momento de la selección de México y el trato para Henry Martín

En los momentos en que la selección de México vive otro de sus momentos más críticos de su historia con la posibilidad de quedar eliminado de la Copa América 2024 donde se juega su pase contra Ecuador, el empresario Emilio Azcárraga Jean, uno de los personajes más poderosos del fútbol en México, salió a cuestionar el momento que vive el equipo nacional azteca, comparándolo con un temblor, como también las formas como fue tratado el delantero del América Henry Martín para no ser convocado al equipo nacional que compite en el torneo continental.

“Lo único que me molestó a mí, por ejemplo, en el caso de Henry, la forma -que no la voy a contar- pero la forma en la cual le dicen que no va a ir no fue la correcta, no es la correcta. En el fondo de las cosas, prefiero llevar al jugador A o al B, pero a mí ni me lo expliques, es tu chamba, tú eres el director técnico, tú eres el director deportivo. Esa es su chamba y pueden decidir que quiere experimentar con otro jugador, pueden experimentar si quieren experimentar con otro que no sea Henry Martín, esa parte está bien.

Azcárraga puso en tela de juicio los comentarios de Jaime Lozano en el sentido de que los jugadores que no fueron convocados estaban avisados y conforme por la forma como se condujo su ausencia en el equipo nacional de México.

“Podemos pensar que debería haber llevado a A o B, pero es la responsabilidad de Duilio Davino y del Jimmy Lozano y de Ivar Sisniega ; entonces, otra vez, creo que la comunicación debe de ser muy amplia y abierta entre la dirección de selecciones nacionales e Ivar Sisniega”.

Azcárraga rechazó que haya injerencia en las convocatorias

Respecto a las versiones que aseguran que la lista de convocados depende del gusto de las empresas o empresarios que mueven a la selección, el dueño de la empresa de televisión ubicada en Avenida Chapultepec 18, expuso que: ““Eso es falso, yo no conozco a ningún dueño que haya sometido a ningún director técnico de la selección a que lleve a un jugador, no conozco a ninguno y no me ha pasado”.

Y añadió que: “asimismo, añadió que esos comentarios flotan siempre en el aire, pero sin una base. “Todo mundo habla y dice y yo no conozco, creo que ha habido directores técnicos que han llevado erróneamente a jugadores, pero no veo que hayan sido impulsados por el dueño, creo que es la salida fácil para no asumir tu responsabilidad y decir ‘yo tuve presión’; perdón no te hagas güey, asume tu responsabilidad y es la tuya, y si no quítate, porque si le vas a aventar la bronca a alguien más quítate, no mereces estar aquí”.

El empresario para ser más específico puso de ejemplo como se manejan las cosas en el América: “Como yo lo digo, Santiago Baños está para hacer el equipo, André Jardine para dirigirlo y los jugadores para la cancha, si alguien le va a echar la culpa al planteamiento que se vaya, ese no lo quiero ahí, es fácil echarle la culpa al dueño, a los directivos o sea yo creo que es muy importante que sí haya claridad en eso y que no se genere esta polémica de que si Chucho Martínez, Alejandro Iraragorri o Emilio Azcárraga; perdón, no es cierto, yo no tengo bronca que lleven a mis jugadores o que no los lleven”.

El Tricolor parece un temblor, dijo Emilio Azcárraga

Emilio Azcárraga también se refirió al hecho de que la selección de México tiene mucho de no mantener una línea recta en sus actuaciones y rendimiento: “La selección de México parece un temblor wey, hace así (arriba y abajo), en cambio, el América siempre ha estado ahí, entre los primeros cuatro, existe estabilidad y yo siento que se debe apoyar a la gente que está al frente”.

Y añadió que: “pienso que se le debe apoyar a la gente que este, creo que hay talento en la cancha, creo que hay que darles la oportunidad de trabajar al técnico y al cuerpo técnico de trabajar con sus jugadores, creo que hay que ver las oportunidades de mandar a jugadores a Europa y creo que esto pasa evidentemente por un tema económico donde el fútbol mexicano paga muy bien y está bien, porque hace que tengamos una liga muy competitiva”.

Precisó en este tema que: Nosotros lo estamos viendo, pero el problema es que la gente no sabe que los comunitarios en Europa juegan de extranjero, mientras que el italiano, el español, el francés no juega de extranjeros, entonces hay que adaptar un pensamiento en la gente y cuando hablamos de extranjeros en Europa, la realidad es que no hay”.

Emilio Azcárraga en uno de los momentos de gloria con el América, escuadra que dijo ha mantenido una línea de rendimiento a diferencia de la selección de México, a la cual cuestionó en su rendimiento y porque el técnico Jaime Lozano no trató en forma correcta al delantero Henry Martín. Crédito: Eduardo Verdugo | AP

