Emilio Azcárraga, dueño del América, minimizó la derrota con las Chivas y quiere que Henry Martín siga en el equipo

La polémica entre América y Chivas del Guadalajara siempre tendrá tela de donde cortar y ahora la llama de las discusiones fue avivada por el propietario del equipo de Coapa y mandamás de la cadena de televisión mexicana Televisa, Emilio Azcárraga, al asegurar que ellos están diseñados para ganar campeonatos y no para cosechar victorias que motiven el ánimo.

El empresario, acompañado por el delantero Henry Martín y por la defensa española del América Femenil, Andrea Pereira, restó importancia a la victoria de Chivas con esa polémica frase y al mismo tiempo aprovechó la coyuntura del evento para asegurar que les gustaría mantener en el plantel al delantero yucateco, pero que, en caso de tomar la decisión de ir a otro lado, tendrá las puertas abiertas.

Polémica con Chivas

Respecto a la trascendencia que le dieron las Chivas a la victoria 3-2 en el partido de vuelta de la Concachampions, que no evitó la eliminación del Rebaño Sagrado de esta competencia, Azcárraga Jean dijo que: “Yo creo que este equipo, como lo hemos dicho y lo he dicho siempre, lo he platicado con Andrea (Pereira), con Henry (Martín), con los cuerpos técnicos y directiva, este club no está hecho para ganar juegos, este club lo construimos, lo queremos y lo trabajamos para que gane títulos”, destacó.

Y en ese sentido añadió que: “Se habla mucho cuando no ganamos un título de fracaso, en ese fracaso hay mucho análisis que se hace detrás de cámaras dentro del club que no creo yo, que sea un fracaso, pero en el nivel de salvar temporadas con un juego, no es nuestro caso”, declaró Emilio Azcárraga.

En su exposición, el empresario del ramo televisión, añadió que el América desde su diseño tiene un ADN establecido y que radica en la lucha por todas las canicas en cualquier competencia, declaró Azcárraga Jean, para después sentenciar que: “Los jugadores aquí saben que no existen las medias tintas. Se gana o se pierde a lo grande, pero más se gana”, aseguró.

Al respecto, aseguró que: “Me han oído decir esto y no me cansaré de decirlo. El ADN y la personalidad que tiene este club, por eso es la grandeza que tiene, la dificultad y las virtudes que tiene para jugadores, cuerpo técnico y directiva. Estoy seguro de que el partido del sábado lo debemos de ganar, como debemos de ganar los Cuartos de la Conca, como debemos ganar el siguiente juego de la temporada y la Final del 26 de mayo. Es la filosofía que tengo”, afirmó el dueño del América.

Quiere que se quede la “Bomba” Henry Martin

Mientras tanto, al tocar el tema de la renovación de contrato que buscan tanto el América como el propio delantero yucateco, el dueño de las Águilas expuso que: “Creo que él está muy contento aquí. Se habla no solo de él, sino igual de muchos jugadores. Quizá están promovidos por otros clubes, representantes o entidades que luego no representan lo que quiere el jugador o club. Hay una comunicación abierta con todas las jugadores y jugadoras. Quisiera que todos estos grandes jugadores y figuras del fútbol mexicano e internacional, que se han hecho en América, se quedaran aquí siempre, pero siempre estarán las puertas abiertas cuando buscan mejores oportunidades”, dijo.

Emilio Azcárraga, dueño del América adelantó que se están haciendo todos los esfuerzos para que Henry Martin siga en el equipo. Foto: Agustin Cuevas/Imago7.

Y añadió que: “Creo que está en el mejor interés de Henry y del club de que se quede. Pienso que se crea un nexo familiar con estas críticas infundadas al club o jugadores y hace que nos hagamos más unidos y esa unidad familiar hace que veamos por lo mejor que puede suceder para el club o jugadores. Cuando se hablan las cosas los caminos se van a cruzar y lo vimos con él, Miguel, jugadores que han ido y venido. El respeto de Henry por la afición, por compañeros, por mí y directiva es muy importante”, finalizó.

