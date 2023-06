Emilio Azcarrága Jean descartó al Tata Martino para el América por su fracaso en la Selección de México

Las Águilas del América siguen en la búsqueda de un entrenador que se haga cargo de su banquillo tras la controvertida renuncia de Fernando ‘Tano’ Ortiz, pero el trabajo para el presidente deportivo Santiago Baños no ha sido tarea fácil.

En la lista han sido incluidos muchos experimentados estrategas, pero los de más peso son Diego Alonso y Javier Aguirre, sin embargo, ambos parecen lejanos. Otro mencionado y que contó con el interés de algunos directivos fue Gerardo ‘Tata’ Martino, pero su nombre fue borrado por decisión de Emilio Azcárraga Jean, dueño de los azulcremas.

Un reporte publicado por el diario mexicano Récord reveló que el máximo dueño del América se mostró contrario a contemplar siquiera la opción del entrenador argentino tras su fracaso al frente de la Selección de México.

El Tata siempre ha contado con el respeto y admiración de Azcárraga y de que no sea considerado como posible entrenador de las Águilas no se debe directamente a su fallido proceso al frente de El Tri, si no a la imagen negativa que dejó el estratega en la fanáticada mexicana y en especial la capitalina, por lo que no encajaría y el rechazo sería inmediato y apabullante.

Asimismo, no ayudan a Martino sus declaraciones tras abandonar su cargo como entrenador del seleccionado mexicano en las que criticó el manejo que hacen los dueños de equipos de la Liga MX: rechazó el “negocio que se sobrepone al fútbol” en las diferentes divisiones y El Tri.

Con el Tata Martino descartado, otros dos entrenadores a la lista

No solamente el Tata Martino fue borrado de la lista, también Diego Alonso y el Vasco Aguirre se autoeliminaron de ella; el primero porque se prepara para una oportunidad en el fútbol europeo y el segundo porque prefiere continuar en el Mallorca de La Liga española.

Visto este panorama, Baños ya sondea otras dos opciones argentinas, Ricardo Gareca y Hernán Crespo.

El ‘Tigre’ Gareca actualmente está al frente de Vélez Sarsfield de Argentina mientras que Crespo dirige en la exótica liga de Qatar con el Al-Duhail.

Ambos están en carpeta, revelaron en Fox Sports. Lo que puede significar un traspiés son las cifras económicas que piden para entrenar al América. En el caso de Hernán Crespo, pide $3.5 millones de dólares anuales.

Sigue leyendo:

– Fernando Ortiz podría desmantelar al América: se lleva al cuerpo técnico y quiere a Diego Valdés en Rayados de Monterrey

– Fernando Ortiz “traicionó la confianza del América” al renunciar y luego irse a Rayados de Monterrey, según reporte

– Eliminar a las Águilas del América te quita la Liga MX: el curioso factor que envuelve al conjunto azulcrema