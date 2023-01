El Tata Martino arremete contra la Liga MX y su esquema: “Se nota demasiado el negocio”

Del entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino mucho se hablado los últimos meses, pero no por bien. En su cargo al frente de la Selección de México, el argentino no logró meter al equipo en los octavos de final del Mundial Qatar 2022, lo que fue considerado como un rotundo “fracaso”, no solo por la historia de El Tri sino debido a los objetivos e inversión antes del torneo.

El técnico guardó un largo silencio, en especial tras culminar su contrato con la Selección, pero ahora ha salido a revelar algunas informaciones referentes al proceso que lideró por cuatro años y las causas que llevaron a su fracaso, que él mismo admite con serena autocrítica.

En conversación con el programa radial Deporte Total 780 de Paraguay, el Tata Martino arremetió contra la organización de la Liga MX y en general cómo se hacen las cosas en el fútbol mexicano, que a su juicio tiene de principal característica que todo lo ven como un negocio y esto no permiten que arranque la Selección y crezca todavía más el futbolista nacido en el país azteca.

“En México se nota demasiado el negocio (…) no estoy en contra del negocio, porque del negocio cobramos y vivimos nosotros, los que participamos del fútbol no podríamos subsistir (…) Pero con un equilibrio para no dejar de lado la parte futbolística” Tata Martino

El entrenador y ex futbolista de 60 años siguió en su crítica y rechazó que en la Liga MX se deje de lado “el crecimiento de los chicos, el trabajo de divisiones menores”, todo dentro de un plan a largo plazo, debido a que lo único en que se piensa es en “ganar dinero y que el negocio florezca”.

“Que no dejen morir la parte del fútbol que un día se va a morir el negocio”

Ventas de jugadores en la Liga MX, un mal del fútbol mexicano para el Tata Martino

Otro aspecto muy criticado por Martino es el alto precio que le ponen los equipos de la Liga MX a sus jugadores, lo que impide que éstos puedan migrar a Europa para continuar con su crecimiento futbolístico, algo que el argentino considera “bastante particular” en comparación a otros competiciones en la región: “En México se dan ventas internas, de club a club, por futbolistas que valen $8 o $10 millones”.

“Instituciones muy grandes y sólidas, que pagan mucho dinero. Hay ventas muy importantes pero son futbolistas que deberían salir por este monto y no tienen mercado europeo. Eso un poco daña porque queda todo en casa y el futbolista no termina de crecer ni formarse”, agregó el Tata Martino.

