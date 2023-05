Ricardo Gareca y Hernán Crespo, dos opciones tanteadas para el banquillo del América que resultan imposibles

El Club América busca nuevo entrenador para la próxima campaña luego de su eliminación ante Chivas y tras la renuncia del Tano Ortiz, quien tras su eliminación frenó su renovación. Sin embargo aún el nombre no está concretado a pesar de que se han barajado varios.

Los argentinos Hernán Crespo y Ricardo Gareca aparecieron en carpeta según comentó Rubén Rodríguez a través de las pantallas de Fox Sports, sin embargo dichas opciones resultan imposibles para los azulcremas.

“Crespo, no preguntaron directo por él, pero si alguien muy allegado a él, 3.5 millones de dólares más el cuerpo técnico. Imposible para el mercado mexicano actualmente“, afirmó Rodríguez.

“No lo buscaron directamente, pero sí preguntaron, porque Crespo ha sido muy exitoso, y a Ricardo Gareca no lo dejan salir de Vélez“, agregó el periodista y dejando claro que aunque fueron opciones, no terminaron de ser viables.

El América busca encaminar un nuevo proyecto bajo las órdenes de un peso pesado del banquillo, sin embargo Crespo y Gareca son nombres que se tantearon pero que terminaron siendo imposibles por las circunstancias, tanto económicas, de exigencias y contrato.

