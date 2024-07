Voces latinas con Trump se lanzan contra Biden por economía, inmigración y “valores”

MILWAUKEE.- Tres voces latinas que participaron en la Convención Nacional Republicana (RNC) este lunes coincidieron en críticas sobre la economía de Estados Unidos.

Sin embargo, también hablaron de “valores” estadounidenses que, desde su perspectiva, el presidente Joe Biden ni los demócratas representan y pidieron a latinos votar por Trump.

Linda Fornos, de Las Vegas, Nevada, incluso reconoció que en 2020 votó por el presidente Biden.

“En 2020 cometí un error, un error que es difícil de admitir, especialmente en esta sala”, dijo Fornos. “En 2020 voté por Joe Biden. Lo lamento. Lamento que me haya hecho arrepentirme. Este noviembre mi voto no se dará por sentado y esta vez no me arrepentiré”.

Sus palabras desataron gritos entre los asistentes a la convención en el Fiserv Forum, en pleno centro de Milwaukee, donde hay un intenso operativo de seguridad.

Críticas por inmigrantes

Fornos, quien fue de las oradoras latinas en la convención, habló de la inmigración y criticó que se ayude a los inmigrantes indocumentados.

“Es preocupante ver que se envían millones de dólares para ayudar a los inmigrantes que llegaron aquí ilegalmente, mientras se abandona a familias trabajadoras que lo hicieron [migraron] de la manera correcta”, consideró. “El hecho es que la inmigración ilegal perjudica más a los inmigrantes legales”.

Previamente se refirió al costo de la canasta básica en el supermercado, debido a la inflación, señalando las políticas de la Administración Biden como las culpables.

Una residente de El Bronx

Vanessa Faura, residente de El Bronx –donde el expresidente hizo un mitin multitudinario– también criticó la actual situación económica, la política migratoria y su labor contra el aborto. Ella fue descrita por los organizadores como “una madre impactada por la inflación”.

“Mi nombre es Vanessa Faura. Nací en Perú y mi familia emigró legalmente a Estados Unidos cuando yo tenía nueve años. Al igual que millones de inmigrantes legales, mi familia no comenzó nuestra búsqueda del sueño americano violando la ley”, dijo. “Respetábamos a Estados Unidos y queríamos ganarnos la ciudadanía. Cuando llegamos a El Bronx, vivíamos en el sexto piso de un edificio pintado con graffiti. Mis padres tenían dos trabajos y a los 18 [años], logré una de mis mayores aspiraciones, me convertí en ciudadana estadounidense”.

Su historia migratoria desató aplausos y gritos, al tiempo que revelaba que su familia estaba apegada a los demócratas, pero que ella sentía que no representaban “sus valores”.

“Creo que la institución más importante es la familia, que la Constitución de los Estados Unidos es el documento más importante de la historia y que cada ser humano, nacido y no nacido, está hecho a imagen de Dios”, expresó. “Hoy estoy orgullosa de ser parte de una organización que protege las libertades y oportunidades de las mujeres en todo Estados Unidos… He escuchado un mensaje de madres de todos los orígenes: el costo de la vida hace que sea más difícil satisfacer las necesidades básicas”.

El CEO de Goya

El CEO de Goya, Robert Unanue, se sumó a las voces latinas a favor de Trump, a quien describió como un “constructor” y un “líder valiente”, hablando también de religión: “Acercará a esta nación a Dios”.

Recordó a su abuelo que llegó a los 17 años e Nueva York, donde abrió una tienda de comestibles que fue la base de Goya, ahora una de las más grandes empresas de alimentos.

“La comunidad latina es diversa, pero estamos unidos en nuestros valores, valores que incluyen una fe inquebrantable en Dios y el amor que lucha por la familia y una ética de trabajo feroz”, dijo.

Dijo que la Administración Biden no respeta esos valores y la acusó de “abusar” de la comunidad, lanzando una acusación sin evidencia: el FBI persigue a católicos como si fueran terroristas.

Unanue, un fiel seguidor de Trump, dijo que Biden ha implementado “políticas de puertas abiertas”, además de promover el odio contra Trump.

“Joe Biden y sus aliados muestran desprecio por cualquiera que no esté de acuerdo con ellos. Su odio hacia Donald Trump no tiene límites”, consideró.

