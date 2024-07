AMLO dice que juicio contra Bob Menendez es prueba de que el senador de EE.UU. es un “deshonesto”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que tras el veredicto del senador demócrata, Bob Menendez, quien el martes fue declarado culpable de corrupción, obstrucción a la justicia y de actuar como agente de un país extranjero, se comprobó que el político estadounidense es “deshonesto”.

“Este senador ha obtenido beneficios por mantener una política injusta que ha afectado a millones de cubanos porque él es el principal promotor de bloqueo a Cuba o uno de los principales promotores del bloqueo a Cuba y eso lo ha llevado a sacar provecho político con esa bandera, con esa politiquería se ha enriquecido pero ahora se descubre que es deshonesto y no es del Partido Republicano es del Partido Demócrata“, señaló.

Menendez estaba acusado de 16 cargos, entre ellos, corrupción (con sobornos en lingotes de oro, coches de lujo y dinero en efectivo) por favorecer a tres empresarios de Nueva Jersey en beneficio de losGgobiernos de Catar y Egipto (para este último, actuando también como agente extranjero).

El expresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, de 70 años, era también acusado de extorsión, fraude y obstrucción de la justicia.

López Obrador señaló que no se debe olvidar que un buen político tiene que guiarse por tres principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar, pero agregó que también se debe tener amor al pueblo.

“Si uno no es tan amoroso, cuando menos aprender a respetar al pueblo, lo ideal es el amor al pueblo, el amor al prójimo, esa es la esencia de la política”, enfatizó.

Bob Menendez, senador de EE.UU. Crédito: Seth Wenig | AP

Afirmó que Menendez es una muestra del conservadurismo estadounidense, pese a militar en el partido demócrata, pues son corruptos y autoritarios.

“Todo es la fuerza, la mano dura, el autoritarismo. No, la paz es fruto de la justicia y no se puede seguir aplicando la ley del talión, esto no es ojo por ojo, diente por diente, ya lo decía Tolstoi: si fuese eso nos quedaríamos todos chimuelos y tuertos. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”, destacó.

La sentencia que dicte el juez sobre Menendez se conocerá el próximo 29 de octubre, según declaró el magistrado Sidney Stein.

Menéndez, hijo de inmigrantes cubanos, entró en el Senado en 2006 y desde allí se convirtió en uno de los políticos más identificados con las causas latinas, alcanzando notoriedad como defensor de los inmigrantes.

Había llegado a ser presidente del influyente Comité de Relaciones Exteriores del Senado, un cargo que tuvo que abandonar cuando se conocieron los graves cargos que se le imputaban.

Sin embargo, no renunció a su escaño en un Senado donde su partido tiene 50 de 100 asientos y donde solo conserva la mayoría gracias únicamente al voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris; su condena y previsible inhabilitación puede complicar las cosas al Partido Demócrata en una coyuntura política cada vez más difícil.

Con información de EFE.

