Científicos descubren cómo la obesidad afecta al semen

Un reciente estudio, publicado en el International Journal of Obesity por investigadores chinos, ha revelado una preocupante relación entre el índice de masa corporal (IMC) y la calidad del semen en los hombres. La investigación, que consistió en una revisión sistemática y un metanálisis, descubrió que tanto la obesidad como el sobrepeso están fuertemente asociados con una disminución en la calidad del semen, especialmente en aquellos con niveles más altos de obesidad.

La infertilidad es un problema que afecta a aproximadamente el 15% de las parejas en edad reproductiva en todo el mundo, y en hasta el 70% de los casos se deben a factores masculinos, principalmente la mala calidad del semen. Estudios previos han demostrado una reducción significativa en la calidad del semen a nivel mundial, con un descenso notable en el número y la concentración de espermatozoides desde 1973 hasta 2011 en los países occidentales, y de manera similar en China desde 1981 hasta 2019. Se identificaron diversos factores que contribuyen a esta disminución, incluyendo la edad, el estilo de vida y las influencias ambientales. Entre estos factores, un IMC anormal emerge como un riesgo potencial importante, dado su incremento global.

Aunque varios estudios han intentado establecer una relación entre la obesidad y los parámetros del semen, los resultados han sido inconsistentes debido a limitaciones metodológicas. Estas incluyen las diferentes clasificaciones del IMC y posibles sesgos en los estudios. Por esta razón, los investigadores del presente estudio llevaron a cabo una revisión sistemática y un metanálisis exhaustivo para examinar la asociación entre el IMC y la calidad del semen, cuantificando el impacto de la obesidad y el sobrepeso en diferentes contextos de fertilidad y ubicaciones geográficas.

La investigación incluyó un análisis detallado de 50 estudios, de los cuales 25 se enfocaron en hombres con sospechas de subfertilidad, 11 en la población general y 14 en hombres infértiles o subfértiles. En la mayoría de los estudios, el IMC fue evaluado in situ, mientras que en otros fue autoinformado. La calidad del semen fue evaluada siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 1999 y 2000, con la mayoría de los estudios recolectando muestras de semen en una sola ocasión. Se encontró que 30 de los estudios tenían un bajo riesgo de sesgo, mientras que 20 presentaban un alto riesgo.

Los resultados mostraron que los hombres obesos presentaban reducciones significativas en varios parámetros del semen en comparación con el grupo de referencia. Estos incluían una disminución de 0,24 ml en el volumen del semen, 19,56 millones en el número total de espermatozoides, 2,21% en la motilidad total, 5,95% en la motilidad progresiva y 1,08% en las formas normales. Por otro lado, los hombres con sobrepeso mostraron reducciones menores, como una disminución de 0,08 ml en el volumen del semen y 2,91% en la motilidad progresiva, sin cambios significativos en otros parámetros.

El estudio también reveló que la obesidad de clase II/III tenía un impacto más negativo en la calidad del semen que la obesidad de clase I, con una heterogeneidad significativa entre los estudios para la mayoría de los parámetros analizados. Además, los hombres obesos mostraron mayores disminuciones en la calidad del semen en comparación con aquellos con sobrepeso, con reducciones significativas observadas en diferentes contextos de fertilidad y métodos de evaluación.

El impacto de la obesidad en la calidad del semen varió según las pautas utilizadas para la evaluación y la ubicación geográfica del estudio. Se observaron reducciones significativas en la calidad del semen en varias regiones, incluyendo América, Asia y Europa, para los hombres obesos. No se encontró sesgo de publicación en varios parámetros del semen para hombres obesos o con sobrepeso, excepto en el número total de espermatozoides en hombres con sobrepeso.

Este estudio es robusto debido al gran tamaño de la muestra y la síntesis exhaustiva de datos a través de clasificaciones unificadas del IMC y el análisis de diferentes estados de fertilidad. No obstante, también presenta limitaciones, como posibles imprecisiones en los datos agregados, sesgos por utilizar el peso bajo y el peso normal como referencias, factores de confusión no considerados, la incapacidad del IMC para distinguir entre músculo y grasa, y la dependencia de parámetros convencionales del semen que pueden no reflejar completamente la función de los espermatozoides.

En conclusión, este estudio encontró una fuerte asociación entre la obesidad, el sobrepeso y la disminución de la calidad del semen, especialmente en hombres con obesidad de clase II/III en comparación con la clase I. Estos hallazgos subrayan la importancia de mantener un peso saludable para mejorar la calidad del semen y la salud reproductiva masculina. Futuros estudios podrían explorar más a fondo los efectos de la obesidad en la reproducción masculina utilizando indicadores más integrales.

